Организаторами мероприятия выступила Одесская национальная научная библиотека в сотрудничестве с Украинской ассоциацией издателей, Книжной палатой Украины, Министерством культуры Украины и Одесской ОГА.
Среди приглашенных гостей были поэты и писатели Андрей Курков, Любовь Якимчук, Андрей Кокотюха, Валерий Пузик, Тарас Федюк и другие.
Здесь звучала украинская поэзия, презентовали новые книги, вели дискуссии о культуре, идентичности нации и будущем украинской книги. Также прошел традиционный конкурс «Лучшая книга выставки-форума».
Участников выставки ждали встречи и фотосессии с известными украинскими писателями, издателями, выставка книжных новинок издательств Украины, благотворительная ярмарка, благотворительная акция дарения книг и яркая культурно-художественная программа местных творческих коллективов.
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