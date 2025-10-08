Ключевые моменты:

Балтщину накрыл продолжительный ливень. Коммунальщики, энергетики и спасатели оперативно реагируют, очищают водоприемники и следят за уровнем воды.

Центр города удалось уберечь от затопления, школы перешли на дистанционное обучение.

Балтский район второй день заливают дожди

На данный момент в Балтском районе продолжает идти дождь. Все службы: коммунальщики, энергетики, спасатели держат ситуацию под контролем.

Проводится очистка водоприемных решеток и колодцев, контролируется уровень воды на проблемных участках.

Бригады оперативно устраняют засорение водоприемников и обеспечивают безопасное движение транспорта и пешеходов.

В громаде осуществляется мониторинг состояния электросетей и систем водоснабжения, чтобы не допустить аварийных ситуаций.

– Просим жителей громады быть осторожными, по возможности ограничить передвижение по городу, избегать мест с большим скоплением воды и не оставлять автомобили возле сливных решеток. Если возникнут сложные ситуации или подтопления, обращайтесь по телефону 2-23-79 в управление ЖКХ, – с таким обращением коммунальные службы обратились к горожанам.

Кроме того, руководство Балтского горсовета предупредило участников образовательного процесса, что на территории Одесской области 7 октября вводится дистанционное обучение, в том числе и в учебных заведениях Балтского района. Поэтому все дети остались дома.

В целом, на улицах города не наблюдалось пробок автотранспорта.

