Ключевые моменты:
- Увольнение Андрея Ермака произошло на основании его личного заявления об отставке.
- Президент Зеленский подтвердил, что увольнение Ермака является частью планов по «перезагрузке» работы Офиса президента.
Детали
Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.
Глава государства подтвердил, что Андрей Ермак написал заявление об отставке, и это стало основанием для принятия решения об увольнении. В обращении президент отметил, что Офис президента ждет перезагрузка, хотя других кадровых решений на тот момент озвучено не было.
Андрей Ермак занимал должность главы Офиса президента с февраля 2020 года.
