Ключевые моменты:

  • Увольнение Андрея Ермака произошло на основании его личного заявления об отставке.
  • Президент Зеленский подтвердил, что увольнение Ермака является частью планов по «перезагрузке» работы Офиса президента.

Детали

Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в своем вечернем обращении.

Глава государства подтвердил, что Андрей Ермак написал заявление об отставке, и это стало основанием для принятия решения об увольнении. В обращении президент отметил, что Офис президента ждет перезагрузка, хотя других кадровых решений на тот момент озвучено не было.

Андрей Ермак занимал должность главы Офиса президента с февраля 2020 года.

