Ключевые моменты:
- В 9:00 на проспекте Шевченко светофоры включили красный свет во всех направлениях.
- Акцию поддержали представители «Вшануй», СМЭП, ОГА и полиции.
- Планируется расширить количество перекрестков, где движение будут останавливать на минуту молчания.
Акция «Вшануй» в Одессе
В среду, 26 ноября 2025 года, в Одессе прошла акция «Вшануй», посвященная памяти военнослужащих и гражданских, погибших в результате российской агрессии. Ровно в 9:00 во время минуты молчания на перекрестке улицы Леси Украинки и проспекта Шевченко движение транспорта было приостановлено: светофоры включили красный сигнал сразу по всем направлениям.
На месте присутствовали представители общественной организации «Вшануй», сотрудники СМЭП, Одесской областной администрации, патрульной полиции и полиции диалога.
Во время акции одесситы вышли с портретами погибших защитников и плакатами с надписями, напоминающими, какой ценой достается относительно мирная жизнь в нашем городе.
Организаторы отмечают, что в дальнейшем хотят расширить географию акции — планируется подключить больше перекрестков, где во время всеукраинской минуты молчания автоматически будет включаться красный свет светофоров, останавливая транспорт.
Читайте также:
- Одесса действительно поддерживает ВСУ? Сколько тратит средств и на что они идут
- В Одессе активисты останавливают движение, напоминая о минуте молчания среди городского шума (фоторепортаж)
- На улицах Рени каждое утро выходят люди с флагами: что происходит в городе во время Минуты молчания