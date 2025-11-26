Ключевые моменты:

  • В 9:00 на проспекте Шевченко светофоры включили красный свет во всех направлениях.
  • Акцию поддержали представители «Вшануй», СМЭП, ОГА и полиции.
  • Планируется расширить количество перекрестков, где движение будут останавливать на минуту молчания.

Акция «Вшануй» в Одессе

В среду, 26 ноября 2025 года, в Одессе прошла акция «Вшануй», посвященная памяти военнослужащих и гражданских, погибших в результате российской агрессии. Ровно в 9:00 во время минуты молчания на перекрестке улицы Леси Украинки и проспекта Шевченко движение транспорта было приостановлено: светофоры включили красный сигнал сразу по всем направлениям.

акция "Вшануй" в Одессе

На месте присутствовали представители общественной организации «Вшануй», сотрудники СМЭП, Одесской областной администрации, патрульной полиции и полиции диалога.

Во время акции одесситы вышли с портретами погибших защитников и плакатами с надписями, напоминающими, какой ценой достается относительно мирная жизнь в нашем городе.

акция "Вшануй" в Одессе

акция "Вшануй" в Одессе

акция "Вшануй" в Одессе

Организаторы отмечают, что в дальнейшем хотят расширить географию акции — планируется подключить больше перекрестков, где во время всеукраинской минуты молчания автоматически будет включаться красный свет светофоров, останавливая транспорт.

