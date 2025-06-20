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Из российского плена вернулись учитель истории Балтского лицея №3 Владимир Жиленко и Валентин Белюга.

Владимир Жиленко был добровольцем, попал в плен в 2023 году во время боев за Авдеевку, получив тяжелое ранение. Его ждали два года и два месяца.

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Валентин Белюга в 2019 году пошел на срочную службу. Затем продолжил службу в Вооруженных силах Украины. В апреле 2023 попал в плен и после более двух лет плена наконец вернулся домой.

Воинов встречали всей громадой.

— Это огромная радость для всех нас и одновременно надежда для тех, кто ждет своих родных, — прокомментировал Балтский городской голова Сергей Мазур.

Подробнее о наших героях мы расскажем в следующих публикациях «Одесской жизни».

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