Экскурсии проекта «Архитектура Одессы» проведут горожан по Маразлиевской и Успенской — улочкам, где каждый дом имеет свою историю; часть средств пойдёт на реставрацию старинных дверей.

Шоу «ПРО СЕКС» от Богдана Богаченко и сексологини Насти Науменко — пространство откровенных, смелых и остроумных разговоров без табу.

Latexfauna возвращается с масштабным туром и благотворительной инициативой, обещая яркий лайв, новые треки и неожиданные визуальные решения.

В программе недели также джаз при свечах от The Impressions Jazz Quintet и трогательная комедия «Корсиканка» киевского театра На Левом берегу Днепра.

Куда пойти в Одессе 27 ноября – 4 декабря

Одесса готовит насыщенные и совершенно разные события для тех, кто любит открывать, чувствовать, смеяться и исследовать.

Юмористически-образовательное шоу «ПРО СЕКС»

Что: Новое шоу про секс. Богдан Богаченко и Настя Науменко

Где: Нежинская, 66, Культурный центр Beit Grand

Когда: 28 ноября, 17:30

Смелое и остроумное шоу «ПРО СЕКС». Комик Богдан Богаченко и сексолог Настя Науменко отвечают на самые откровенные вопросы зрителей легко, профессионально и без лишних табу.

Здесь юмор сочетается с экспертностью, а неловкие темы становятся поводом для искренних разговоров и смеха. Всё, что давно хотели спросить о фантазиях, отношениях, техниках или границах — можно озвучить анонимно или прямо из зала.

«ПРО СЕКС» — это пространство без стыда и предубеждений, которое помогает лучше понимать себя, партнёров и собственные желания. Приглашаем на событие, которое обещает быть одновременно полезным, лёгким и невероятно весёлым.

Прогулка по Успенской и Маразлиевской

Что: Прогулка по Успенской и Маразлиевской

Где: Архитектура Одессы

Когда: 29, 30 ноября, 13:00

Проект «Архитектура Одессы» приглашает на две прогулки по Маразлиевской и Успенской — улицам, где в каждом дворе скрыта история, в каждой арке отзываются голоса архитекторов, а за каждым фасадом — судьбы людей, создававших одесский шарм.

Эти прогулки дарят возможность увидеть город изнутри и присоединиться к восстановлению его старинных дверей — часть средств с экскурсии пойдёт именно на это.

Первая прогулка проведёт вас по богатой Маразлиевской, где за фасадами скрыты элегантные дворики и архитектурные жемчужины, а путь через переулок Нахимова выведет к началу Канатной с её атмосферными зданиями.

Вторая экскурсия откроет самые интересные уголки Успенской. Это и роскошные доходные дома Анатра и Шифрайзмана с двориками-колодцами, и дом Котляревской, который стал творческим арт-объектом.

А ещё — изысканный дом Булгака с росписями Линецкого, коллекция собственных домов архитектора Гальперсона с метлахской плиткой и росписями, а также один из легендарных домов с орлами.

Концерт группы «Latexfauna»

Что: Концерт «Latexfauna»

Где: Театр Музкомедии

Когда: 1 декабря, 18:00

Latexfauna возвращается в Одессу с большим всеукраинским туром, чтобы снова пригласить вас в свои яркие, безграничные миры, где реальность подчиняется законам фантазии. Их музыка — это путешествие, в котором вы вместе с Одиссеем отправляетесь к звёздам, снимаетесь в вечно солнечной рекламе тропических побегов, летаете над черкасским небом и на миг забываете о буднях. На обновлённом лайве вас ждут неожиданные визуальные решения, магнетическая атмосфера, новые треки и хиты, давно ставшие саундтреками вашей свободы.

В рамках тура группа инициирует благотворительные аукционы, чтобы поддержать украинских волонтёров и подразделения на фронте. Каждый концерт станет не только музыкальным путешествием, но и жестом поддержки тех, кто защищает наше будущее. А ещё вас ждут розыгрыши подарков — от эксклюзивного мерча до сюрпризов, которые невозможно купить.

Гастроли театра На Левом берегу Днепра в Музкомедии

Что: Гастроли театра На Левом берегу Днепра «Корсиканка»

Где: Театр Музкомедии

Когда: 3 декабря, 18:00

На сцене Театра музкомедии снова гости. В этот раз здесь оживёт одна из самых успешных постановок киевского Театра драмы и комедии на левом берегу Днепра — спектакль «Корсиканка», остроумная и трогательная история о Наполеоне в изгнании, где позади остались триумфы и падения, а впереди — тишина острова Святой Елены и воспоминания, тяжелее мундира, сведённого к роли чучела. Одиночество императора внезапно нарушает появление женщины — яркой, смелой, темпераментной и, что неожиданнее всего, с именем Жозефина. Их встреча превращается в блестящую комедию характеров, в которой история приобретает человеческое тепло и тонкую иронию.

Рождественские мировые хиты в исполнении The Impressions Jazz Quintet

Что: Рождественский джаз при свечах

Где: Троицкая, 43, Культурный центр «Унион»

Когда: 3 декабря, 18:00

Приглашаем вас на вечер с The Impressions Jazz Quintet. В старинном нарядном зале знакомые зимние мелодии зазвучат по-новому — в изысканных аранжировках, сочетающих классику праздника с живой импровизацией.

В мягком свете свечей прозвучат Jingle Bells, Let It Snow, It’s The Most Wonderful Time of The Year, Blue Christmas, Magic Moments, а рядом с ними — украинские колядки, которые добавляют вечеру особый дух: «Бог ся рождає», «Небо і Земля», «Нова Радість Стала».

Этот концерт — напоминание о том, что чудо начинается с музыки. The Impressions Jazz Quintet создают атмосферу, в которой хочется улыбаться, делиться теплом и верить в праздник, несмотря на холод за окном. Подарите себе и близким вечер, наполненный джазом, светом и настоящим рождественским настроением.

