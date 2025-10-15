Ключевые моменты:

«Укрэнерго» ввело экстренные отключения света в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской областях;

О возможных изменениях графиков обещают оперативно сообщать в соцсетях;

Причины введения ограничений не уточняются.

Об этом сообщает Телеграм-канал ДТЭК.

«По команде Укрэнерго в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Одесской области применены экстренные отключения», – сказано в сообщении.

О возможных изменениях энергетики обещают оперативно информировать в соцсетях.

Причины введения ограничений в компании не уточняют.

Также напомним, что с 13 по 17 октября в Киевском районе Одессы запланированы ремонтные работы на энергооборудовании, в связи с чем возможны кратковременные отключения света для безопасного выполнения работ.

Как сообщалось, ночью 10 октября Россия нанесла массированный удар по энергетике Украины: были повреждены теплоэлектростанции ДТЭК и газовые сети. Тогда в десяти регионах Украины (включая Киев) были применены аварийные отключения света.

