Ключевые моменты:

В одесском Городском саду у Ротонды прошел праздник «С песней к Победе», объединивший жителей Одессы и гостей города.

Волонтеры и посетители плели маскировочные сети для военных и создавали «кикиморы».

Звучали украинские песни – детские и новые, фронтовые, создавая трогательную атмосферу.

Мероприятие стало символом единства и поддержки защитников Украины через труд, песню и веру.

Рядом со сценой не прекращалась работа – волонтеры показывали, как плести защитные сети для военных, и каждый желающий мог присоединиться. Люди сосредоточенно вплетали ленты в сетку, кто-то приносил свои материалы, кто-то учился впервые.

У другого стола женщины и девушки создавали «кикиморы» – маскировочные костюмы, в которые вплетали не только ленты, но и тепло своих сердец. Все это – для тех, кто держит небо над Украиной.

А над старым Городским садом звучали украинские песни – и те, что напоминают детство, и новые, рожденные в реалиях фронта. Они трогали душу, заставляли улыбаться и одновременно вызывали слезы.

Людей собралось немало: кто-то пел, кто-то аплодировал, кто-то просто стоял, прижимая руку к сердцу. Этот день стал настоящим символом единства – когда песня, труд и любовь к Родине переплелись, как ткань в сетках. И каждый чувствовал: Победа – ближе, потому что ее приближают вместе – и песней, и руками, и верой.

Фото автора