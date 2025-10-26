Ключевые моменты:

  • В одесском Городском саду у Ротонды прошел праздник «С песней к Победе», объединивший жителей Одессы и гостей города.
  • Волонтеры и посетители плели маскировочные сети для военных и создавали «кикиморы».
  • Звучали украинские песни – детские и новые, фронтовые, создавая трогательную атмосферу.
  • Мероприятие стало символом единства и поддержки защитников Украины через труд, песню и веру.

Рядом со сценой не прекращалась работа – волонтеры показывали, как плести защитные сети для военных, и каждый желающий мог присоединиться. Люди сосредоточенно вплетали ленты в сетку, кто-то приносил свои материалы, кто-то учился впервые.

Одесситы плетут маскировочные сетки для военных

Мастер-класс в Одессе по плетению сеток

Праздник «С песней к Победе» в Одессе, плетение сеток для бойцов

У другого стола женщины и девушки создавали «кикиморы» – маскировочные костюмы, в которые вплетали не только ленты, но и тепло своих сердец. Все это – для тех, кто держит небо над Украиной.

"Кикимора": праздник в одесском Горсаду

Капелланская община Одесщины организовала в Одессе праздник «С песней к Победе»

А над старым Городским садом звучали украинские песни – и те, что напоминают детство, и новые, рожденные в реалиях фронта. Они трогали душу, заставляли улыбаться и одновременно вызывали слезы.

На празднике «С песней к Победе» в Одессе звучали украинские песни

На празднике в одесском Горсаду: украинская песня

Одесситы собрались на праздник в Горсаду

Людей собралось немало: кто-то пел, кто-то аплодировал, кто-то просто стоял, прижимая руку к сердцу. Этот день стал настоящим символом единства – когда песня, труд и любовь к Родине переплелись, как ткань в сетках. И каждый чувствовал: Победа – ближе, потому что ее приближают вместе – и песней, и руками, и верой.

Одесса, праздник «С песней к Победе»
Праздник «С песней к Победе» в Одессе, капелланы
Праздник «С песней к Победе» в одесском Горсаду
Праздник «С песней к Победе» в Одессе, 26 октября 2025
Праздник «С песней к Победе» в Одессе: благотворительный фонд, стенд

 

Читайте также: Военные капелланы Украины: кто они и зачем нужны армии.

Фото автора

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме