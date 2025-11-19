Ключевые моменты:

Тернополь подвергся комбинированной атаке дронов и ракет: разрушены многоэтажки, много погибших и раненых.

В городе обнаружено шестикратное превышение нормы хлора в воздухе, жителей просят оставаться дома.

Обстрел Тернополя: разрушения и жертвы

В ночь на 19 ноября Россия осуществила массированную атаку по территории Украины, сконцентрировав удары на западных областях. Самой тяжелой ситуация оказалась в Тернополе, куда около семи утра прилетели одновременно дроны и ракеты.

В результате обстрела пострадали жилые многоэтажки — один дом полностью обрушился, второй и третий получили значительные разрушения и возгорания. Спасательные работы продолжаются.

Городской голова Сергей Надала уточнил, что удары пришлись по промышленному объекту и двум жилым домам — на 104 и 51 квартиру. Спасатели продолжают доставать людей из огня, подвалов и с верхних этажей.

По информации полиции Тернопольской области и ГСЧС, к полудню известно о 20 погибших и более 60 раненых, среди которых 14 детей. Спасатели вытащили живыми 45 человек. На месте работают следственно-оперативные группы, патрульные, криминалисты, взрывотехники, сотрудники ГСЧС и медики. Пострадавшим оказывают психологическую поддержку специалисты Нацполиции и профильных служб.

Тернопольская областная администрация сообщила о шестикратном превышении концентрации хлора в воздухе. Жителям рекомендуют оставаться дома и плотно закрыть окна.

Другие западные регионы также пострадали. Во Львове атака вызвала крупные пожары на складах пищевых предприятий — в частности, разрушено производство сети Pizza Hot.

В Ивано-Франковской области пожар вспыхнул на объекте критической инфраструктуры, но его удалось быстро ликвидировать, обошлось без пострадавших.