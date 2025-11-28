Ключевые моменты

  • На Куяльнике не строят солезавод в пределах нацпарка. Создают лишь экспериментальные бассейны для изъятия избыточной соли.

  • Задача проекта — снизить солёность лимана и сохранить лечебные грязи. Успешный эксперимент могут превратить в туристическую локацию.

Заповедная зона или промышленная площадка: построят ли солезавод в нацпарке

Завод априори не может находиться в пределах Национального парка, — ответил нам директор НПП «Куяльницкий» Александр Шестун.

По его словам, Национальный природный парк заключил договор с ООО «Черноморский солезавод» о сборе излишков соли из водоёма Куяльницкого лимана, что должно восстановить природный баланс водоёма.

Куяльницкий лиман
Соль на берегах Куяльницкого лимана можно увидеть издалека

В феврале в районе сёл Красносёлка и Корсунцы по технологии создания так называемых солярисов будет создан экспериментальный комплекс из трёх переливающихся бассейнов для выпаривания соли. По сути, это будет восстановление старого промысла, который существовал здесь до 30-х годов прошлого века.

Никто до сих пор не придумал ничего нового, кроме как солнечным теплом выпаривать рапу и добывать соль. Начать работу бассейны должны в марте — когда в лимане будет максимальный уровень воды, — рассказал директор «Черноморского солезавода» Андрей Росс.

– Пока что это будет экспериментальный проект. В течение года он должен подтвердить эффективность предложенного нашими экологами метода опреснения лимана. В мире подобная практика существует, но в Украине будет применяться впервые, — говорит специалист.

Если в сентябре–октябре расчёты учёных подтвердятся, то, по словам директора предприятия, они будут масштабировать добычу соли до количества, необходимого для того, чтобы Куяльник не превратился в соляную пустыню.

Чтобы поддерживалась солёность, необходимая для экосистемы лимана и образования лечебных грязей. Со временем, как планирует руководство НПП, эти бассейны станут основой туристической локации.

У директора нацпарка уже есть идеи создать здесь музей соли. А со стороны солезавода это будет услуга по очистке соли и последующее превращение её в сувенирную продукцию под торговой маркой «Куяльник».

В жару уровень солёности в Куяльнике превышает 300 промилле. Для сохранения грязей и их формирования нужно снизить этот показатель до 180–250 промилле. И, по расчётам, для поддержания оптимальной солёности из лимана необходимо ежегодно изымать 100 000 тонн соли.

Соль на Куяльнике
Берега Куяльника покрылись солью. Она выступает даже на поверхности воды

– Таким образом, ООО «Черноморский солезавод» становится технологическим партнёром по изъятию лишней соли, а НПП «Куяльницкий» — экологическим координатором и научным руководителем процесса, — отмечает Александр Шестун.

Он говорит, что это очень элегантное и гармоничное решение проблемы засоления Куяльницкого лимана. Никаких бюджетных затрат. А нам рассказывали, что это могло бы стоить 40 млн долларов.

Надеемся, что проект будет успешным. И, конечно, ждём и «сувенирную» соль, и пищевую продукцию «Черноморского солезавода».

Ранее мы рассказывали, что даже аномальный ливень не спас Куяльницкий лиман от пересыхания.

Читайте также: Что не так с солью в Одессе: как выбрать её для консервации и почему «взрываются» закрутки

Спросить AI:

Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

Ещё по теме