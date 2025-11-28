Ключевые моменты

На Куяльнике не строят солезавод в пределах нацпарка. Создают лишь экспериментальные бассейны для изъятия избыточной соли.

Задача проекта — снизить солёность лимана и сохранить лечебные грязи. Успешный эксперимент могут превратить в туристическую локацию.

Заповедная зона или промышленная площадка: построят ли солезавод в нацпарке

— Завод априори не может находиться в пределах Национального парка, — ответил нам директор НПП «Куяльницкий» Александр Шестун.

По его словам, Национальный природный парк заключил договор с ООО «Черноморский солезавод» о сборе излишков соли из водоёма Куяльницкого лимана, что должно восстановить природный баланс водоёма.

– В феврале в районе сёл Красносёлка и Корсунцы по технологии создания так называемых солярисов будет создан экспериментальный комплекс из трёх переливающихся бассейнов для выпаривания соли. По сути, это будет восстановление старого промысла, который существовал здесь до 30-х годов прошлого века.

Никто до сих пор не придумал ничего нового, кроме как солнечным теплом выпаривать рапу и добывать соль. Начать работу бассейны должны в марте — когда в лимане будет максимальный уровень воды, — рассказал директор «Черноморского солезавода» Андрей Росс.

– Пока что это будет экспериментальный проект. В течение года он должен подтвердить эффективность предложенного нашими экологами метода опреснения лимана. В мире подобная практика существует, но в Украине будет применяться впервые, — говорит специалист.

Если в сентябре–октябре расчёты учёных подтвердятся, то, по словам директора предприятия, они будут масштабировать добычу соли до количества, необходимого для того, чтобы Куяльник не превратился в соляную пустыню.

Чтобы поддерживалась солёность, необходимая для экосистемы лимана и образования лечебных грязей. Со временем, как планирует руководство НПП, эти бассейны станут основой туристической локации.

У директора нацпарка уже есть идеи создать здесь музей соли. А со стороны солезавода это будет услуга по очистке соли и последующее превращение её в сувенирную продукцию под торговой маркой «Куяльник».

В жару уровень солёности в Куяльнике превышает 300 промилле. Для сохранения грязей и их формирования нужно снизить этот показатель до 180–250 промилле. И, по расчётам, для поддержания оптимальной солёности из лимана необходимо ежегодно изымать 100 000 тонн соли.

– Таким образом, ООО «Черноморский солезавод» становится технологическим партнёром по изъятию лишней соли, а НПП «Куяльницкий» — экологическим координатором и научным руководителем процесса, — отмечает Александр Шестун.

Он говорит, что это очень элегантное и гармоничное решение проблемы засоления Куяльницкого лимана. Никаких бюджетных затрат. А нам рассказывали, что это могло бы стоить 40 млн долларов.

Надеемся, что проект будет успешным. И, конечно, ждём и «сувенирную» соль, и пищевую продукцию «Черноморского солезавода».

