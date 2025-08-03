Ключевые моменты:
- Борис Кольцов – художник, иконописец, почетный гражданин Балты;
- Начинал маляром, позже стал инженером-строителем, а в зрелом возрасте получил художественное образование;
- Борис Кольцов спроектировал и построил старообрядческий храм в Балте и написал более 500 картин и икон;
- Его работы есть в храмах Одессы, Винницы, Балты;
- Ко Дню Независимости в Балтском музее откроется выставка его работ.
Из маляров – в инженеры
Коренной балтянин Борис Кольцов родился 30 июля 1935 года. С детства мечтал о рисовании и в школьные годы записался в кружок живописи. Окончив школу, хотел продолжить обучение, однако из-за болезни пропустил вступительные экзамены и пошёл работать маляром.
Именно в эти годы он встретил красавицу Александру, которая стала его женой и Музой. Именно она, увидев отличный аттестат жениха, настояла на его дальнейшем обучении.
– Я что, мало зарабатываю? Зачем учиться, если у меня и так хорошая работа и приличный заработок? – возмущался Борис.
– С твоими способностями тебе нужно учиться, получать новые знания. Мир меняется, и мы должны меняться, – убеждала Александра.
Так Борис Кольцов поступил в Одесский инженерно-строительный институт (ныне – Одесская академия строительства и архитектуры) и стал хорошим инженером-строителем. Именно под его руководством было возведено не одно здание в городе.
Диплом получил вместе с пенсионным
Однако чем бы он ни занимался, живопись не бросал – брал в руки кисти, мольберт и шел искать образ. На его холсте оживали балтские пейзажи, портреты земляков, натюрморты.
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И снова жена заговорила о получении ещн и художественного образования. Так Борис пошел учиться в Московский университет искусств. И диплом получил одновременно с пенсионным удостоверением.
– Я работала лаборантом-рентгенологом и методистом в больнице, но всегда находила время, чтобы поехать в Одессу и закупить мужу краски, рамки, кисти. Бориса уже нет, а запасов хватит еще не на одну жизнь, – рассказывает вдова художника Александра Кольцова.
В церковь нужно идти с чистой душой
Важнейшим в жизни мастера стало иконописание. Борис Онисимович взялся за написание икон уже в зрелом возрасте, после того как присоединился к строительству старообрядческой церкви.
Он говорил, что, выйдя на пенсию, осознал: пришло время ходить в церковь. А в церковь нужно идти с чистой душой и совестью. Когда он зашел в старообрядческий Введенский храм, то увидел там покрытые плесенью иконы и стены. У него возникло желание спасти лики святых. И в его голове уже созрела мысль о строительстве нового храма.
Он спроектировал храм. Проект обсудили со священнослужителями и прихожанами, его утвердил горсовет. Так художник вместе с религиозной общиной старообрядцев построил Успенский храм. Мастер спасал иконы, реставрируя их, расписал стены храма библейскими сюжетами и ликами святых.
Каждый цвет – символ
Сегодня иконы художника украшают не только балтскую церковь, но и храмы Одессы, Винницы. Среди его работ – иконы Спасителя, Богородицы, ангелов, библейские сюжеты. Перед написанием он брал благословение у духовенства.
– Муж писал иконы по правилам православия, которые регулируют и технику, и содержание икон. Начинал с фона и переходил к ликам, одежде и другим деталям. Обязательно соблюдал символику цветов. Например, золото символизирует божественный свет, голубой – небеса, красный – кровь Христа, зеленый – жизнь, надежду и вечность, – рассказывает Александра Кольцова. – Борис всегда говорил, что иконопись – это духовная работа.
Его работы демонстрировались на выставках в Киеве, Виннице, Одессе, Бершади и, конечно, Балте.
Есть талант – становись и пиши
О своих планах Борис Онисимович говорил: «Планы большие, и возраст солидный».
– А как-то прочитал у одного художника, что нужно вовремя останавливаться в живописи. Тогда подумал, что и ему пришло время остановиться. Я ему сказала: «У тебя есть все для работы: талант, которым тебя наделил Господь, краски и кисти, холсты, рамки, чтобы красиво оформить картины, есть уютная мастерская, есть желание, и я тебе не мешаю. Становись и пиши».
Более пятисот картин создал художник. В его доме они повсюду. Философские полотна, иконы, натюрморты, пейзажи балтских улиц и люди. А еще есть посвящение сирени, которая в творчестве и в сердце автора занимала особое место.
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Золотой запас от отца
Старший сын Бориса и Александры Кольцовых Андрей служит священником в селе Куренёвка на Винниччине. В одной из книг прочитал о Куренёвском тримонастыре: мужском старообрядческом монастыре и двух женских, которые были разрушены в советские времена. Андрея заинтересовала история тримонастыря, где было много древних рукописей, писем, старопечатных книг, грамот, постановлений и распоряжений, уничтоженных большевиками. Было уничтожено имущество монастырей и их библиотеки. Но немало монастырских книг и рукописей сохранили староверы.
И поехал Андрей сюда на службу. Как и его отец, построил старообрядческую церковь в селе и так же увлекся живописью и иконописью.
Теперь он пользуется «золотым» отцовским запасом – приезжая домой, берет отцовские краски, кисти, чистые холсты, фурнитуру для рамок и едет в Куренёвку творить.
Когда его двоюродная сестра узнала об увлечении брата, то снарядила ему из Чехии посылку со всем необходимым для живописи.
Младший сын Кольцовых занимается предпринимательством. А двое внуков стоят на защите Отечества.
– В память о Борисе Онисимовиче на улице возле его дома шумят восемь роскошных лип, которые он когда-то посадил, – рассказывает директор Балтского исторического музея Петро Ткач. – А звание «Почетный гражданин Балты» стало признанием его многолетнего труда и значительного вклада в развитие культуры и духовности города. Ко Дню Независимости Украины в залах музея откроется выставка, на которой будут представлены и работы мастера.
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Воспоминания о художнике-самородке
Своими воспоминаниями о Борисе Кольцове поделилась Таисия Крысько – подруга семьи Кольцовых.
– Очень рада, что мне посчастливилось знать этого выдающегося человека. В нашей семье хранится одиннадцать его картин. Среди них икона Божьей Матери и «Сирень». Оба произведения были дороги Борису Онисимовичу, но он подарил их мне от чистого сердца. Также написал мой портрет.
Мы дружили семьями. А началась наша дружба интересно. Борис Онисимович создавал в Балте строительный кооператив и пригласил нас в него. Тогда он обратился в редакцию «Народная трибуна», где я работала редактором. А мы в тот момент делали в редакции ремонт и уже отправили вторую бригаду, которая не справилась с работами. Я и говорю: «Борис Онисимович, если вы сделаете нам хороший ремонт к 5 мая (тогда это был День прессы), будет вам хорошая реклама и материал про кооператив». И он согласился.
День прессы мы встретили в обновленном помещении. Более того, мастер придумал какую-то технологию обработки дерева, замешанную на яйцах и орехах, так что двери и по сей день как новые. На стене у входа в редакцию он создал целую историю газеты.
Я была ведущей на нескольких выставках его работ. Проводила экскурсии, рассказывала о жизни и творчестве Бориса Кольцова.
Однажды ко мне, когда я работала редактором газеты «Ваш интерес», обратилась наша читательница, автор публикаций Лидия Кошаринская и сказала, что хочет написать книгу о художнике. Мы с коллегой Людмилой Шелих поддержали эту идею. И начали собирать материалы, которые выходили о художнике в газетах «Одесские вести», «Черноморские новости», «Народная трибуна», «Ваш интерес», чтобы опубликовать их вместе с материалами Лидии. Вот такой подарок – книгу «Эпоха художника Кольцова» – мы сделали Борису Онисимовичу во время открытия картинной галереи в историческом музее города Балта.