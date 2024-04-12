Закон про мобілізацію: кого не призвуть, як мотивуватимуть військовослужбовців і каратимуть ухилянтів

Нагадаємо, 11 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні закон №10449 про посилення мобілізації, який упродовж останніх місяців був предметом запеклих суперечок серед політиків і в суспільстві.

Закон ухвалено 283 голосами народних депутатів у редакції профільного Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Головні засади ухваленого закону, зокрема, передбачають:

Обов’язок українців щодо військового обліку

усі призовники, військовозобов’язані та резервісти через 60 днів з дня набрання чинності Законом , мають з’явитися до ТЦК, до ЦНАПу або скористатися електронним кабінетом та пройти звірку персональних даних з обліковими даними ТЦК;

, мають з’явитися до ТЦК, до ЦНАПу або скористатися електронним кабінетом та пройти звірку персональних даних з обліковими даними ТЦК; чоловіки, які мають спеціальні звання (класні чини) і проходять службу в правоохоронних органах, податковій, митній службі тощо, а також звільнені з такої служби, мають протягом 60 днів після ухвалення законопроєкту стати на військовий облік у ТЦК за своїм місцем проживання;

після ухвалення законопроєкту стати на військовий облік у ТЦК за своїм місцем проживання; чоловіки віком від 18 до 60 років , які зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк понад три місяці, мають стати на військовий облік.

, які зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі України на строк понад три місяці, мають стати на військовий облік. Громадяни зобов’язані мати при собі під час воєнного стану та/або під час проведення мобілізації військово-обліковий документ і пред’являти його на вимогу разом із документом, що посвідчує особу.

Що зміниться в правилах бронювання

Згідно з новим законом бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють або проходять службу:

в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування на посадах:

-державної служби категорії “А”, голів обласних, районних, районних у місті (у разі створення) рад, сільських, селищних, міських голів;

-державної служби категорії “Б”, “В”, в органах місцевого самоврядування – не більш як 50 відсотків кількості військовозобов’язаних цих категорій у зазначених органах;

в органах державної влади, інших державних органах, Нацполіції, НАБУ, ДБР, органах прокуратури, БЕБ, ДСНС, Державній кримінально-виконавчій службі України, Службі судової охорони, у судах, установах системи правосуддя та органах досудового розслідування (за винятком військовозобов’язаних, зазначених у пункті 1 цієї частини), а також на штатних посадах патронатних служб державних органів, юрисдикція яких поширюється на всю територію України;

на підприємствах, в установах та організаціях, яким установлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі якщо це необхідно для виконання встановлених мобілізаційних завдань (замовлень);

на підприємствах, в установах та організаціях, які є критично важливими для забезпечення потреб ЗСУ, інших військових формувань або функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

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Хто буде роздавати повістки

Участь в оповіщенні військовозобов’язаних під час мобілізації разом із ТЦК братимуть поліція, місцеві органи державної влади, органи місцевого самоврядування, керівники підприємств, установ та організацій.

Поважні причини неприбуття громадянина за повісткою до ТЦК такі:

перешкода стихійного характеру,

хвороба громадянина,

військові дії на відповідній території та їхні наслідки або інші обставини, що позбавили його можливості особисто прибути в зазначені пункт і строк;

смерть близьких родичів.

У законі йдеться, що повістка “перестане бути елементом шантажу та залякування”. Для цього затверджено перелік інформації, яка має бути зазначена в повістці. Кожен військовозобов’язаний знатиме, що це саме його повістка.

Хто не підлягає призову за мобілізацією

жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;

жінки та чоловіки, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий із батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти тощо, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду тощо

усиновителі, опікуни, піклувальники та ін. особи, на утриманні яких перебуває дитина (діти), яка (які) до моменту усиновлення була (були) дитиною-сиротою (дітьми-сиротами) або дитиною (дітьми), позбавленою (позбавленими) батьківського піклування, віком до 18 років;

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною та/або батьками, якщо людина сама потребує постійного догляду за медичним або лікарським висновком;

опікун особи, визнаної судом недієздатною;

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I або II групи;

які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю III групи, встановленою внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, одного з парних органів, або за наявності в особи з інвалідністю III групи онкологічного захворювання, психічного розладу, церебрального паралічу чи інших паралітичних синдромів;

які мають одного з батьків з інвалідністю I або II групи за умови відсутності інших осіб, які не є військовозобов’язаними та відповідно до закону зобов’язані їх утримувати;

члени сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею.

члени сімей (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України ;

(чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, рідний (повнорідний) брат чи сестра) ; педагогічні працівники закладів фахової передвищої освіти .

. здобувачі освіти, зараховані до інтернатури .

. громадяни, які проходили військову службу і були звільнені зі служби в запас у зв’язку зі звільненням з полону ;

; військовозобов’язані до досягнення 25-річного віку, які пройшли базовий загальновійськовий вишкіл відповідно до статті 101 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” або базову військову службу (такі особи в зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою).

Для кого виключено відстрочку від мобілізації

Виключено можливість ухилятися громадянам від призову за мобілізацією шляхом вступу до навчального закладу для здобуття другої, третьої вищої освіти (бакалавр, магістр) або навіть нижчої освіти, ніж наявна.

Виключено відстрочки працівникам підприємств, установ та організацій Міністерства оборони.

Як каратимуть ухилянтів

За законом передбачено такі заходи впливу на ухилянтів:

Обмеження судом громадян у праві керування транспортним засобом під час мобілізації, у разі невиконання вимоги ТЦК про виконання обов’язку (обов’язків).

Надання консульських дій у закордонних дипломатичних установах України здійснюватиметься за умови уточнення громадянином своїх персональних даних з обліковими даними в ТЦК.

В умовах воєнного стану оформлення паспортних документів за кордоном для громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється за умови наявності у них військово-облікових документів.

Загальновійськова підготовка

Замість строкової служби запроваджується базова військова служба для чоловіків віком від 18 до 25 років:

– у мирний час – до п’яти місяців, з яких до трьох місяців здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – професійна підготовка;

– під час дії воєнного стану – на строк до трьох місяців, з яких не менше одного місяця здійснюється базова загальновійськова підготовка, до двох місяців – професійна підготовка.

З 1 вересня 2025 року запроваджується базова загальновійськова підготовки в усіх ВНЗ.

Запроваджуються короткострокові контракти на військову службу під час воєнного стану (для громадян віком від 18 до 25 років, для медичних спеціалістів та психологів – 1 рік).

проходження базового загальновійськового вишколу або військової служби тепер є обов’язковим для прийняття на державну службу, службу в органи місцевого самоврядування, в органи поліції та прокуратури.

Мотивація для військовослужбовців