Війна, день 799-й: росія третій день поспіль тероризує Одесу балістичними ракетами

Рашисти стали частіше бити по Одесі балістикою: причини

На сьогодні в південних регіонах країни вкрай складно збивати балістичні ракети, тому ворог робить ставку саме на такий вид терору. Про це в ефірі телемарафону заявив представник Української добровольчої армії “Південь” Сергій Братчук.

За його словами, у ракетах “Іскандер” російські терористи використовують бойову частину з касетними суббоєприпасами, щоб завдати якомога більше шкоди мирному населенню. Також Братчук додав, що путінські війська змогли накопичити ресурс, щоб регулярно тероризувати Одесу.

“У ворога, по-перше, накопичений відповідний ресурс, ми це знаємо за даними Головного управління розвідки. Балістика, що стосується Іскандерів, він використовується з касетним боєприпасом для того, щоб було більше жертв. По-друге, балістика – це те, що зараз вкрай складно перехопити, зокрема, на півдні. Тут уже наші надії на ті обіцянки, які, я впевнений, будуть виконані щодо посилення нашої протиповітряної оборони”, – заявив Братчук.

Крім того, він додав, що ворог робить ставку саме на балістику, тому що такі ракети є вкрай складною ціллю для систем протиповітряної оборони. При цьому він вважає, що терор триватиме доти, доки на півдні України не з’являться ЗРК, здатні знищувати балістичні ракети.

“Інша номенклатура ракет зараз не використовується, тому що вони перехоплюються нашими силами ППО. Тому ворог намагається бити саме тими боєприпасами, які сьогодні найболючіші. Думаю, що ця тактика буде продовжуватися, але в будь-якому разі ми посилимося і таких обстрілів стане менше”, – сказав Братчук.

Тривожна ніч на болотах

Уночі в четвер, 2 травня, кілька областей рф опинилися під атакою безпілотників. Декілька БпЛА вдалося збити, проте є і влучання.

Про удари дронами повідомили губернатори Орловської, Курської, Ростовської та Смоленської областей.

Місцеві жителі скаржилися в мережі на “хлопки”, а потім і на відключення електроенергії. Влада регіонів підтвердила факти атаки на енергетичні об’єкти.

Наслідки уточнюються.

Про ситуацію на фронті на ранок 2 травня 2024 року

Російське військове командування передислокує елементи двох дивізій повітряно-десантних дивізій (ПДВ) із Запорізької області на Донеччину для посилення та активізації своїх поточних наступальних операцій. Про це йдеться у зведенні Інституту вивчення війни (ISW).

Ймовірно, ворог намагається отримати вигоду з нинішнього “вікна вразливості” Сил оборони України, перш ніж американська військова допомога почне досягати лінії фронту у великих масштабах.

На лінії фронту минулої доби відбулося 121 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 63 авіаційний удари, здійснив 72 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Минулої доби авіація та підрозділи ракетних військ Сил оборони завдали ураження по 1 пункту управління, 1 наземній станції управління БпЛА та по 8 районах зосередження особового складу противника.

Втрати ворога на ранок 2 травня 2024 року

За добу ЗСУ ліквідували 1030 окупантів.

За даними Генштабу, також рашисти втратили таку техніку: