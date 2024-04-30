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Мітинг проти старості: на сцені Одеського театру ляльок – прем’єра вистави «Forever young»

Мітинг проти старості: на сцені Одеського театру ляльок – прем’єра вистави «Forever young»

На сцені Одеського академічного театру ляльок – прем’єра комедійного мюзиклу «Forever young» (режисер-постановник Лінас Зайкаускас). Справді комедія. Справді мюзикл. І треба було чути, як під час вистави сміх у залі іноді перетворювався на регіт. А я весь час ледь стримувала сльози.

«Наймолодшому – вісімдесят дев’ять. Іншим – за дев’яносто»

Є «деяке» поєднання з прем’єрою Театру ляльок «Брехня», яка відбулась зовсім нещодавно: вони обидві – для дорослих та в обох виставах ви не побачите ляльок…

Премьера спектакля «Forever young», сценка
Премьера спектакля «Forever young», на сцене
Премьера спектакля «Forever young», премьера
Премьера спектакля «Forever young»

«Forever young»… Майже дві години глядач разом з героями вистави перебуває в пансіонаті для ветеранів сцени. Наймолодшому з них – вісімдесят дев’ять. Іншим – за дев’яносто. А ще є молода медсестра пані Світлана (Світлана Рядченко), яка й опікується «контингентом». Світлана мріє про сцену, «контингент» – про те, аби вона скоріше надала їм можливість побути без неї хоча б деякий час.

Ми проведемо з героями час перед сном: вечірні пігулки, вечірня молитва, вечірня гімнастика… Букети хвороб… Що ще є в їхньому житті?.. Здається, нічого більше!..

Премьера спектакля «Forever young», театр кукол
Премьера спектакля «Forever young», на премьере
Премьера спектакля «Forever young», актеры

О, не поспішайте! Наші герої – актори, колишні (та чи бувають вони колишніми?) зірки. Їм майже всім за дев’яносто? То й що? Жоден з них все ще не покинув Театр, тому й все, що відбувається – це їхня вічна гра. Чи, як зазначають в Театрі ляльок, «знайдений рецепт вічної молодості». Вони ж навіть залишили для себе дещо з давнього-давнього реквізиту!

Так-так, вони ледь заходять до кімнати, де проходять ці вечірні посиденьки й де медсестра намагається навести лад у всьому. Та «навести лад» для наших героїв – це щось зовсім інше, інколи таке епатажне, що захоплює дух!

Не буває колишніх акторів, навіть якщо тобі за дев’яносто! Так сталося у цьому пансіонаті, так вирішив «контингент», якій навіть намагається збирати підписи для проведення мітингу проти старості.

Катетери-протези-перуки?.. Ну то й що? Ми й з цим зіграємо і велике кохання, і з’ясування відносин, навіть бійку, якщо треба. Ми будемо зізнаватися в ніжних почуттях та розмовляти мовою Шекспіра! Навіть якщо для «Ромео і Джульєтти» вже немає, як виявляється, акторів (один з них зберігається на фортепіано у вигляді урни з прахом)…

Кожного вечора – нова вистава

Але ж «Forever young» – це мюзикл. Світові хіти (у тому числі й українські) не забуті нашими героями! У кожного – свій, «рідний», по-справжньому зірковий! І лунають, лунають оці до болю знайомі живі пісні та мелодії. І стають на очах зірки в таких поважних роках молодими, навіть юними. Наче прийняли вони еліксир тої вічної молодості замість пігулок, що роздає їм медсестра.

У виставі немає «класичного» сюжету. Тут кожна сцена – комедійна композиція, кожний жест (часто такий, що зашкалює) – філігранна робота, бо за ним – наче ціла життєва історія. Бо життя триває, а з ним – творчість. Для них оцей відомий вислів про життя, що є театром, а люди акторами – не просто одна з найвідоміших цитат…

Вони, здається, кожного вечора грають нову виставу, навіть якщо репліки, може, звучать далеко не вперше. І гра ця на очах у глядача набирає обертів, перетворюючись на неабияке видовище: старий реквізит оживає, старі актори, здається, не зважають вже ні хвороби, ні на перуку, що спадає з голови, ні, звісно, медсестру, яка все ще намагається хоч якось «впоратись» з оцими вічно молодими старенькими артистами…

Сцена из спектакля Премьера спектакля «Forever young», театр кукол
Премьера спектакля «Forever young», фрагмент

Ну а особиста історія… Так, і вона є, у кожного – своя. Та навіть коли вони занурюються у спогади, то й це – наче вихід на сцену. Не дуже вдається передати особисте словами – знов і знов заспіваємо. Такий от мітинг проти старості… І кожний зрозуміє.

А якщо не зрозуміє? Тоді подається такий жест (репліка, «штучка», вигадка), що ви знов будете реготати.

Сміх в залі лунав постійно. А я весь час ледь стримувала сльози…

Знайомимося з виконавцями та постановниками

Тепер – саме час розказати про тих, хто разом з режисером-постановником подарував глядачам цю незвичну театральну подію:

  • заслужений артист України Валерій Стрілець;
  • Олександра Смірнова-Кошелева;
  • заслужений артист України Станіслав Михайленко;
  • заслужений артист України Іван Цуркан;
  • Марина Замчевська;
  • Любов Солдатова;
  • Євгенія Єсьман;
  • Євгенія Воюцька.
  • Художниця-постановниця – Маргарита Місюкова.
  • Хореографка, асистентка режисера – Марина Замчевська.
  • Музична керівниця, хормейстерка – Світлана Рядченко.

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Мария Котова ПРОФІЛЬ
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