Одесса не дает покоя Илону Маску: миллиардер отличился новым циничным заявлением

Так, накануне, он написал в принадлежащей ему же соцсети Х (бывший Twitter), что россия может захватить Одессу в рамках своей политики, якобы направленной на установление контроля над регионами, включенными в российскую конституцию.

«На мой взгляд, остается единственный вопрос, заберет ли россия Одессу… россия точно не успокоится, пока не будут захвачены все области, включенные в российскую конституцию (Донецкая, Херсонская, Луганская и Запорожская). Это их заявленная политика»,

– написал Маск.

Напомним, что это далеко не первое подобное заявление американского миллиардера о войне в Украине. Так, ранее он сделал «устрашающий» прогноз о том, что Украина потеряет Днепр и Одессу, если война будет продолжаться и в очередной раз призвал нашу страну «решить вопрос переговорами».

А до этого возомнивший себя военным экспертом Илон Маск призвал Украину к переговорам с путиным вместо того, чтобы «отправлять цвет украинской молодежи умирать в окопах», попутно выразив сочувствие российским оккупантам. По его мнению, попытки Украины отвоевать захваченные россиянами территории являются «ненужными».

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