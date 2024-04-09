Працівників цирку забронюють від мобілізації: у Мінкульті відповіли, чи правда це

Є бронь для працівників цирку

Українські мас-медіа дізналися про появу двох нових, стратегічно-важливих підприємств для економіки країни, з повідомлення у фейсбуці народного депутата України Ярослава Железняка (фракція “Голос”).

Він написав про ініціативу Міністерства культури та інформаційної політики України, яке віднесло компанію “Кінокіт”, що виробляє всеукраїнський телемарафон новин, а також державне підприємство “Пересувний цирк України” до категорії “критично важливих” для економіки воюючої країни.

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Мінкульт наполягає: цирк і телемарафон критично важливі

Слова свої депутат підкріпив сканами бланків наказу Мінкульту, щоправда без підписів і печаток. Це давало змогу припустити, що наказ не справжній. Але в міністерстві нічого спростовувати не стали, а його очільник написав листа з виправданнями, в якому звинуватив критиків такого рішення в тому, що ті нічого не розуміють.

Як можна робити висновки про важливість закладу культури лише за його назвою? Державне підприємство “Дирекція пересувних циркових колективів України” – не вуличне шапіто, як хтось малює у своїй уяві, а фаховий колектив висококласних майстрів своєї справи, – заявив тимчасовий виконувач обов’язків Міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карендєєв.

І додав, що лише пересувні цирки їздять у віддалені громади, де немає культурного життя, виступають перед ветеранами та переселенцями. До того ж, за словами посадовця, підприємство забронювало лише 14 осіб і цей точно не вартий такого масштабного розголосу по всій країні.

Щодо новинних “марафонників”, Карандєєв заявив:

Під час війни, коли ворог маніпулює громадською думкою в Україні та за кордоном, поширює дезінформацію та відверту брехню – українські ЗМІ є джерелом правдивої інформації та опорою національної безпеки України. Тому частина працівників цієї сфери теж заброньована.

Але заяви керівника Мінкульту анітрохи не заспокоїли громадськість. Українці продовжують обурюватися рішенням урядовців, вважаючи циркову галузь аж ніяк не критичною для країни, яка бореться на полі бою за своє виживання.

І ефективність Телемарафону новин на третій рік війни нині також ставлять під сумнів політики, громадські діячі та професіонали мас-медіа. Дедалі частіше порушується питання про його закриття.

Довідка

Зазначимо, що бронювання передбачає звільнення від мобілізації частини (до 50%) співробітників підприємств, критично важливих для економіки країни, які їй підлягають.

Нагадаємо, згідно з новою версією закону про мобілізацію призову за мобілізацією не підлягають: