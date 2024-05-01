Ракетный удар по Одессе 1 мая: что рассказали и показали военные (фото)

В Силах обороны Юга сообщили, что враг в ночь на 1 мая нанес удар по Одессе баллистическими ракетами с территории временно оккупированного Крыма.

В результате попадания разрушены административные и жилые здания, медицинское и учебное заведения. Военные опубликовали фото поврежденных зданий.

Сообщается, что информация о пострадавших и погибших уточняется. Хотя утром городские власти сообщали о гибели трех человек и трех раненых.

«Продолжаются контрдиверсионные мероприятия по поиску и установке возможных приспешников российских террористов», — говорится в сообщении Сил обороны.

Спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины майор Илья Евлаш сообщил в эфире телемарафона, что сегодня ночью россия атаковала Одессу тремя баллистическими ракетами «Искандер-М».

По его словам, баллистику очень сложно перехватить, а работу ПВО усложняет небольшое расстояние от Одессы до временно оккупированных территорий, откуда запускаются эти ракеты.

«Только один комплекс, который уже доказал свою эффективность, способен противостоять баллистике, это Patriot. И мы нуждаемся в большем количестве таких систем и ракет к ним, чтобы бороться с российским террором», — отметил Евлаш.