Нічна атака на Одесу: є загиблі, постраждали житлові будинки (ОБНОВЛЯЄТЬСЯ)

Внаслідок ракетної атаки ворога в ніч на 1 травня загинули троє людей, ще троє отримали поранення. Пошкоджено житлові будинки. На місці “прильоту” розгорнуто оперативний штаб.
Про це повідомляють офіційні одеські телеграм-канали.
Голова ОВ Олег Кіпер підтвердив, що ворог атакував Одесу балістичними ракетами.
Попередньо відомо, що в результаті удару загинули двоє підлітків, їх убило касетною частиною ракети.
“Дорогі одесити! Ви бачите, що у ворога почалися «сакральні дати». Другий день поспіль він запускає по нас балістику. Я дуже прошу вас максимально швидко реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно рухатися в безпечні місця. Це дуже важливо для збереження вашого життя та здоров’я”, – зазначив мер Одеси Геннадій Труханов.
У Приморському районі Одеси зранку розпочав роботу оперативний штаб районної адміністрації.
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