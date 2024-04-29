В Одесской области вернулись к идее построить дорогу в обход Паланки

Служба восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области объявила тендер для избрания компании, которой заплатят за разработку проектной документации на строительство нового участка автомобильной трассы Одесса-Рени в обход Молдовы.

Тендер опубликован на сайте системы электронных закупок Prozorro.

На разработку проектно-сметной документации служба готова потратить около 35 млн грн.

Как отмечается в системе электронных закупок Prozorro, речь идет об участке дороги протяженностью в 10 километров в обход села Паланка.

Аукцион должен состояться 14 мая, а готовую проектную документацию ожидают до 31 декабря 2025 года.

Отметим, что автодорога международного значения М-15 — Одесса-Рени расположена на территории Одесской области и частично проходит через село Паланка в Республике Молдове. Именно этот участок планируют обойти.

В региональной Службе автодорог тендер на разработку проекта размещали еще до начала полномасштабной войны, тогда на цели готовы были потратить более 8 миллионов 800 тысяч гривен.

Почему возникли проблемы с этим участком дороги

Проблема с трансграничной территорией на юге Одесской области возникла в результате подписанного 4 августа 1998 договора обмена территориями. Украина передала соседнему государству 400 метров берега Дуная, где Молдова построила свой единственный дунайский порт Джурджулешты. Молдова обещала передать Украине участок автодороги Одесса — Рени и земли возле Паланки. В результате участок дороги перешел Украине, но территорию молдавская сторона оставила за собой.

С тех пор ведутся постоянные дискуссии по перестройке дорожной карты. Рассматривалось два варианта объезда Паланки: один предполагал строительство моста через Днестровский лиман, а второй — строительство нового участка дороги Одесса — Рени в обход молдавского села вдоль государственной границы. Этот вариант гораздо дешевле, поэтому решили остановиться на нем.