Новости Одессы и Одесской области

После ракетного удара в Одессе загорелся замок «Гарри Поттера» (ФОТО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)

После ракетного удара в Одессе загорелся замок «Гарри Поттера» (ФОТО, ОБНОВЛЯЕТСЯ)

В конце дня 29 апреля Одессу сотряс сильный взрыв. Перед этим была объявлена воздушная тревога с угрозой удара баллистическим ракетами. Сообщают о пожаре в Доме приемов МГУ. Это здание еще называют дворцом Сергея Кивалова или замком Гарри Поттера. 

Как сообщили очевидцы, взрыв был очень сильным, в одном из спальных районом задрожжали дома и сработали сигнализации. Тревогу объявили в 18:23, но не прошло и пяти минут, как российские агрессоры нанесли удар.

Мониторинговые каналы перед этим сообщили, что по городу может быть нанесен удар баллистическим вооружением с территории временно оккупированного Крыма. 

После взрыва, как рассказывают одесситы, ставшие свидетелями случившегося, в небе появилось характерное облако дыма, обычно наблюдаемое после сбития цели. 

Но вскоре появились сообщения о пожаре в Доме приемов Международного гуманитарного университета. Так, формально именуется здание, напоминающее сказочный замок на берегу моря. Считается, что в нем время от времени живет Сергей Кивалов — владелец университета и почетный ректор Одесской юридической академии.  

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В результате ракетного удара пострадали 8 человек, повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура.

Одесская областная военная администрация:

Враг нанес ракетный удар по Одессе. По предварительной информации, в результате российской атаки ранены восемь человек. Есть повреждения жилых домов и гражданской инфраструктуры. На месте работают все соответствующие службы.

Обновлено

К сожалению, два человека, а также пес, погибли в результате российского ракетного удара.

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Среди пострадавших – Сергей Кивалов. Сообщают, что бывший народный депутат и экс-председатель избирательной комиссии получил осколочные ранения правого бедра. Его госпитализировали с венозным кровотечением в городскую клиническую больницу №10, а оттуда он уехал в частную клинику.

раненый Кивалов

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Как сообщили в Одесской ОВА, количество пострадавших в результате российской ракетной атаки возросло до 17 человек.

По меньшей мере, двое из них в тяжелом состоянии. Раненым оказывается вся необходимая помощь. На месте продолжают работать экстренные службы.

 

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