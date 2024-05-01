По Одесі завдали удару балістичними ракетами: у місті сильна пожежа (ОНОВЛЕНО)

Третю добу поспіль росія обстрілює Одесу балістичними ракетами. 29 та 30 квітня загинули мирні люди. Інформації про наслідки сьогоднішнього удару поки що не надходило. Але одесити повідомляють про сильну пожежу в одному із спальних районів міста.

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Тривогу оголосили о 21:55, а о 21:58 вже були два прильоти: район висотної забудови струсонув від вибухів. Незабаром дали відбій повітряної тривоги, а вулицями Одеси до місця помчали пожежні автомобілі. За попередньою інформацією, горять склади на околиці спального району.

Інформації, чи постраждали люди, покине надходило.