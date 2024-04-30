Як виглядають одеська набережна та «замок Гаррі Поттера» після ракетної атаки 29 квітня (фоторепортаж)

Але життя продовжується, незважаючи і не дивлячись! У цьому переконалася фотокореспондент «Одеського життя», яка сьогодні побувала на місці «прильоту».

На жаль, як можна помітити, від прикраси набережної мало що залишилося – тільки жахливий кістяк:

Для порівняння: а ще зовсім недавно, у березні цього року, «замок Гаррі Поттера» і набережна виглядали ось так:

Крім «замку Гаррі Поттера» та безпосередньо набережної також постраждав і місцевий яхт-клуб. Сліди від вчорашнього вибуху і дрібні дірочки від розриву касетного боєприпасу можна спостерігати скрізь, куди дістає погляд:

При цьому можна помітити, що слідів вчорашньої пожежі на березі практично не видно. І якби не купи розбитого скла, можна було б припустити, що все, що трапилося напередодні – не що інше, як страшний сон… Але ні:

І при цьому шумить морський прибій, розквітають дерева, весна набирає сили… А це означає – житимемо! На зло ворогові, який – і ми в цьому впевнені – безкарним не залишиться!..

Як повідомлялося раніше, 29 квітня 2024 року російські військові свідомо направили на узбережжя Одеси касетну балістичну ракету, щоб було більше жертв серед мирного населення.

Фото Ігоря Казанжі та Тамілі Терзян