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Як виглядають одеська набережна та «замок Гаррі Поттера» після ракетної атаки 29 квітня (фоторепортаж)

Як виглядають одеська набережна та «замок Гаррі Поттера» після ракетної атаки 29 квітня (фоторепортаж)

Трагічним видався в Одесі вечір 29 квітня 2024 року: рашистські нелюди завдали підлого та підступного ракетного удару по набережній – одному з улюблених місць прогулянок городян, у той час, коли багато одеситів вибралися подихати морським повітрям, погуляти з дітьми та домашніми вихованцями. та ще десятки отримали тяжкі травми. А пожежа майже повністю знищила місцеву пам’ятку – «замок Гаррі Поттера».

Але життя продовжується, незважаючи і не дивлячись! У цьому переконалася фотокореспондент «Одеського життя», яка сьогодні побувала на місці «прильоту».

На жаль, як можна помітити, від прикраси набережної мало що залишилося – тільки жахливий кістяк:

"Замок Гарри Поттера" после обстрела
"Замок Гарри Поттера" после обстрела 29 апреля 2024
"Замок Гарри Поттера" после обстрела2
"Замок Гарри Поттера" после обстрела3
Набережная Одессы после обстрела
Набережная Одессы после обстрела, ограждение
Набережная Одессы после обстрела, море
Набережная Одессы после обстрела, 30 апреля 2024

Для порівняння: а ще зовсім недавно, у березні цього року, «замок Гаррі Поттера» і набережна виглядали ось так:

Набережная Одессы в марте 2024 года

"Замок Гарри Поттера" до обстрела и пожара, март 2024 года

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Крім «замку Гаррі Поттера» та безпосередньо набережної також постраждав і місцевий яхт-клуб. Сліди від вчорашнього вибуху і дрібні дірочки від розриву касетного боєприпасу можна спостерігати скрізь, куди дістає погляд:

Здание на набережной после обстрела 20 апреля 2024
Здание на набережной после обстрела 20 апреля 2024-2
После обстрела: следы на асфальте
После обстрела Одессы 29 апреля 2024
Здание на набережной после обстрела 20 апреля 2024, авто
Здание на набережной после обстрела 20 апреля 2024-3
Здание на набережной после обстрела 20 апреля 2024-4

При цьому можна помітити, що слідів вчорашньої пожежі на березі практично не видно. І якби не купи розбитого скла, можна було б припустити, що все, що трапилося напередодні – не що інше, як страшний сон… Але ні:

После обстрела: Одесса, 30 апреля 2024, яхт-клуб
Здание на набережной после обстрела 20 апреля 2024-5
Здание на набережной после обстрела 20 апреля 2024-6
После обстрела: Одесса, 30 апреля 2024
После обстрела: Одесса, 30 апреля 2024-2
После обстрела: Одесса, 30 апреля 2024-3

Ще на тему: Удар по Одесі 29 квітня: у якому стані постраждалі?

І при цьому шумить морський прибій, розквітають дерева, весна набирає сили… А це означає – житимемо! На зло ворогові, який – і ми в цьому впевнені – безкарним не залишиться!..

После обстрела: Одесса, 30 апреля 2024, на набережной
После обстрела: Одесса, 30 апреля 2024-4
После обстрела: Одесса, 30 апреля 2024, цветение
После обстрела: Одесса, 30 апреля 2024, море, птицы
После обстрела: Одесса, 30 апреля 2024, море

Як повідомлялося раніше, 29 квітня 2024 року російські військові свідомо направили на узбережжя Одеси касетну балістичну ракету, щоб було більше жертв серед мирного населення.

Фото Ігоря Казанжі та Тамілі Терзян

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