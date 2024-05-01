В Одесі побільшало жертв обстрілу 29 квітня: чоловік помер, а 5-річна дівчинка впала в кому

Як повідомив сьогодні голова Одеської ОВА Олег Кіпер, у лікарні від отриманих травм помер чоловік, який постраждав від обстрілу 29 квітня.

«Таким чином кількість жертв воєнного злочину, який здійснив ворог проти мирних мешканців Одеси 29.04.2024, зросла до 6 осіб.

Мої щирі співчуття рідним та близьким загиблого»,

– написав він у своєму Телеграм-каналі.

Крім того, як стало відомо, п’ятирічна дівчинка на ім’я Злата, яка серйозно постраждала внаслідок обстрілу Одеси 29 квітня та перенесла серйозну операцію, впала в кому.

Про погіршення стану дитини повідомили у соцмережах батьки дівчинки.

Як розповів батько Злати, зараз дівчинка перебуває в комі найважчого, третього ступеня. Проте, батьки, все ж таки сподіваються, що їхня дочка все ж таки одужає.

«Златі стало гірше. У неї знижується активність мозку, падає температура тіла, пульс падає. Ми молимося. Вона сильна, вона видереться. Їй просто потрібен час»,

– каже мама дівчинки.

Раніше Злате провели надскладну операцію на серці. І зараз лікарі продовжують боротися за життя дитини.

Також нагадаємо, що пізно ввечері 30 квітня. росія знову атакувала Одесу балістичними ракетами. Внаслідок влучення постраждали будівлі на території Приморського району. Є загиблі та поранені, кількість яких уточнюється.

Більше подробиць у матеріалі «Одеського життя»: Ракетний удар по Одесі 1 травня: що розповіли та показали військові (фото)

Четвер, 2 травня 2024 року, оголошено в Одесі та Одеській області Днем жалоби.

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