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Від ракетного удару по Одесі постраждав обласний архів

Від ракетного удару по Одесі постраждав обласний архів

Через чергову підступну ракетну атаку росіян по Одесі в ніч на 1 травня 2024 року було пошкоджено одну з будівель, в якій розміщено Державний архів Одеської області.

Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.

На момент атаки у будівлі не було працівників, тож, на щастя, ніхто не постраждав.

«На даний час нами вже ліквідовано наслідки ворожого обстрілу. Державний архів Одеської області відновив роботу та приймає відвідувачів»,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в ніч на 1 травня року ворог атакував Одесу трьома балістичними ракетами. Внаслідок влучення постраждали адміністративні та житлові будівлі, медичний та навчальний заклади на території Приморського району.

А ввечері 1 травня ворог завдав чергового удару балістикою по Одесі. Постраждали склади Нової пошти. Співробітники пошти не постраждали, бо встигли спуститися у сховище.

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