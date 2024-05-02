Від ракетного удару по Одесі постраждав обласний архів

Через чергову підступну ракетну атаку росіян по Одесі в ніч на 1 травня 2024 року було пошкоджено одну з будівель, в якій розміщено Державний архів Одеської області.
Про це повідомили на сторінці установи у Facebook.
На момент атаки у будівлі не було працівників, тож, на щастя, ніхто не постраждав.
«На даний час нами вже ліквідовано наслідки ворожого обстрілу. Державний архів Одеської області відновив роботу та приймає відвідувачів»,
– йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, в ніч на 1 травня року ворог атакував Одесу трьома балістичними ракетами. Внаслідок влучення постраждали адміністративні та житлові будівлі, медичний та навчальний заклади на території Приморського району.
А ввечері 1 травня ворог завдав чергового удару балістикою по Одесі. Постраждали склади Нової пошти. Співробітники пошти не постраждали, бо встигли спуститися у сховище.