«Оборонка» у гаражі: як допомагати ЗСУ, не виходячи з дому?

Не захоплення, а необхідність

Харків’янин Вадим Доценко зізнається, що ніколи не захоплювався радіотехнікою. Зайнятися нею довелося, коли близький друг-танкіст попросив пошукати, де можна купити РЕБи на фронт.

– Я знайшов два варіанти, але в одних постачальників були космічні ціни, інші просто не йшли на контакт. Тоді я запропонував другові зробити РЕБ самостійно. Я колись працював на виробництві електроприладів, деталі між собою відрізняв, якісь дуже базові поняття мав, але тут довелося вивчити цю тему глибше, – згадує Вадим.

Що таке РЕБ?

РЕБ (засіб радіоелектронної боротьби) – це пристрій з антенами, який створює радіоперешкоди й тим самим «збиває з пантелику» ворожі ударні безпілотники: FPV-дрон противника втрачає сигнал управління та падає, не досягаючи цілі. Таким чином РЕБи рятують бійців ЗСУ та їхню техніку від «вибухівки, що літає».

– РЕБи діляться на великі та малі. Великі ставлять на вантажівки та танки. Це дуже потужні станції, з великими-великими антенами. А малі – це мобільні пристрої, які можна переносити та використовувати на машині, у бліндажі, у піхоті. Український військовий експерт із радіотехніки Сергій Флеш назвав їх «окопними РЕБами», і ця назва прижилася в народі, – пояснює Вадим Доценко.

Як зробити РЕБ у себе вдома?

За словами волонтера, зробити РЕБ теоретично може кожен, оскільки його комплектуючі продаються навіть на популярному онлайн-ресурсі AliExpress. Однак зібрати такий пристрій «на коліні» не вийде – для нього потрібна майстерня. Вадим збирає РЕБи у себе в гаражі.

– Щоб зібрати РЕБ, потрібний базовий інструмент: дрилі, свердла, болгарка. Потрібна майстерня, бо у квартирі буде запорошено, галасливо, брудно. У цьому сенсі зробити вдома ударний дрон простіше. Його можна зібрати за 2 години, маючи одну викрутку та паяльник. Крім того, у FPV-дронів все стандартизовано – можна замовити в одному місці повний комплект деталей, а для РЕБів готового конструктора немає. Доводиться замовляти все у різних місцях і збирати десятка півтора посилок з усієї країни», – розповідає волонтер.

За словами Вадима, найбільша складність – знайти гідні деталі, правильно їх під’єднати та протестувати. Для перевірки обладнання харків’янину довелося докупити спеціальних приладів.

Результат перевершив очікування

Перший невеликий РЕБ Вадим тестував удома, і його дію відчули навіть сусіди.

– Зібрав РЕБ, увімкнув – начебто працює. А потім з’ясувалося, що від його радіохвиль вайфай у сусідніх помешканнях погас. Це стало зрозуміло з криків дітей, – сміється волонтер.

Перший РЕБ вирушив до знайомого Вадима у піхоту та показав непогані результати. Тому наступним завданням для волонтера було створити складніший пристрій – РЕБ на танк. Його харків’янин тестував уже на полігоні разом із військовими. І результат перевершив очікування – РЕБ Вадима виявився кращим за ті, що вже були представлені на ринку.

– Багато хто спочатку не повірив, думали це просто бракований дрон попався, – згадує волонтер.

Де дізнатися, як робити РЕБ?

Книги «Як робити РЕБ у себе вдома», ви, звичайно, не знайдете. За словами Вадима Доценка, базові поняття можна знайти в Інтернеті, але основні секрети доводиться буквально вивідувати.

– Я вивчав інших виробників, дивився фотографії пристроїв, намагався зрозуміти з них, як там усе влаштовано, спілкувався зі знайомими. Проблема полягає в тому, що у нас ніхто не хоче ділитися інформацією. Ті, хто роблять РЕБи, ставлять ціну в 5 разів вище за собівартість, і конкуренти їм не потрібні. Але я знайшов хлопців, які були готові допомогти, вони мені багато чого вже підказали», – каже харків’янин.

Скільки коштують РЕБи для ЗСУ?

Попри те, що купити деталі для РЕБ можна навіть у Китаї, вартість його виробництва велика. За словами Вадима Доценка, один РЕБ обходиться від 17 до 50 тисяч гривень, тоді як ударний FPV-дрон у середньому коштує лише 12 тисяч.

– Середній РЕБ, який здатний заглушити найпоширеніші види FPV-дорнів, коштуватиме близько 40 тисяч гривень. Це універсальний пристрій. Але вартість, звичайно, може зростати – все залежить від поставлених завдань, – пояснює волонтер.

Чи виготовляє РЕБи держава?

За словами харків’янина, на державному рівні РЕБи не виготовляють. Їх збирають або такі самі ентузіасти, як він, або приватні підприємства. Перші роблять це поштучно, другі – масовіше. Але і в тому, і в іншому випадку таких фахівців по всій країні – одиниці.

– Ніхто не очікував такої масовості застосування дронів у військових цілях, ніде у світі до цього не були готові. Приватних підприємств у нас, якщо не помиляюся, штуки три на всю країну, і вони завантажені по максимуму. А таких, як я, ентузіастів – не більше десятка, – каже Вадим.

РЕБ – необхідна річ, якої ні в кого немає

Вадим допомагає ЗСУ лише кілька місяців. Збирати РЕБи доводиться після основної роботи, буквально вночі, але на рахунку волонтера вже 8 пристроїв, які успішно захищають бійців ЗСУ на Сході.

– Я думав, навіть якщо один дрон впаде від мого РЕБа, пристрій уже окупився, бо врятує комусь життя. Бійці беруть РЕБи із собою, коли заходять на позиції чи виходять звідти. Це дуже необхідна річ, але кого ні спитаю, ні в кого їх нема, – зізнається харків’янин.

Замовлень у Вадима Доценка стає дедалі більше, а часу та коштів на виробництво не вистачає. Тому волонтер шукає у свою команду помічників та постійно проводить збори на нові РЕБи.

Наразі Вадим відкрив збір на 7 засобів РЕБ для танкістів 93 ОМБР «Холодний Яр». Аби допомогти Вадиму допомагати ЗСУ, можна перерахувати кошти для створення РЕБів на карту Монобанку: 5375411508218976.