Рада ухвалила закон про мобілізацію: з нього виключили важливий пункт

Законопроект №10449 посилює правила військового обліку, посилює санкції проти “ухильників” і конкретизує положення про відстрочку від мобілізації.

Як зазначив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк, парламент врахував 31 поправку профільного комітету, а також виключив із документа норму про демобілізацію через 36 місяців після служби.

ЗМІ та нардепи повідомляли, що виключення пункту про демобілізацію із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у листі до міністра оборони України Рустема Умерова, пояснюючи це тим, що “окремі положення законопроєкту з огляду на значну кількість депутатських правок потребують детальнішого аналізу та додаткового вивчення”. Сирський запропонував ухвалити положення про демобілізацію окремим законом.

Згідно з регламентом і Конституцією, тепер документ має підписати спікер ВРУ і передати документ на підпис президенту. І після цього через місяць закон вступає в дію.

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Основні положення закону №10449

Замість строкової служби запроваджується базова військова служба терміном 5 (у мирний час) і 3 (у воєнний час) місяців. Українці молодше 24 років зможуть обирати рік і період проходження базової служби.

Запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 2025 року він стане елементом навчання в навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності.

Не потрібно йти до ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або ЦНАПі. Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть у добровільному порядку створити особистий електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста.

Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку зі звільненням із полону (якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу).

Визнані обмежено придатними мають повторно прийти на ВВК.

Військовослужбовці під час укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.

Ті, хто отримав II – III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.

Що стосується консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.

Обмеження права водіння для ухильників від військової служби. Однак є винятки.

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів і засобів фото- та відеофіксації.

Необхідність обов’язково мати при собі військово-обліковий документ і показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або ДПСУ. Потрібен на період мобілізації всім громадянам віком від 18 до 60 років, які перебувають на обліку (зняті з нього).

Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку”.

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