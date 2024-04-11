Рада ухвалила закон про мобілізацію: з нього виключили важливий пункт

11 квітня Верховна Рада ухвалила в другому читанні законопроєкт про посилення мобілізації, який упродовж останніх місяців був предметом запеклих суперечок серед політиків і в суспільстві. За відповідне рішення проголосували 283 народні депутати.
Законопроект №10449 посилює правила військового обліку, посилює санкції проти “ухильників” і конкретизує положення про відстрочку від мобілізації.
Як зазначив нардеп від “Голосу” Ярослав Железняк, парламент врахував 31 поправку профільного комітету, а також виключив із документа норму про демобілізацію через 36 місяців після служби.
ЗМІ та нардепи повідомляли, що виключення пункту про демобілізацію із законопроєкту ініціював головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський у листі до міністра оборони України Рустема Умерова, пояснюючи це тим, що “окремі положення законопроєкту з огляду на значну кількість депутатських правок потребують детальнішого аналізу та додаткового вивчення”. Сирський запропонував ухвалити положення про демобілізацію окремим законом.
Згідно з регламентом і Конституцією, тепер документ має підписати спікер ВРУ і передати документ на підпис президенту. І після цього через місяць закон вступає в дію.
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Основні положення закону №10449
- Замість строкової служби запроваджується базова військова служба терміном 5 (у мирний час) і 3 (у воєнний час) місяців. Українці молодше 24 років зможуть обирати рік і період проходження базової служби.
- Запроваджується базова загальновійськова підготовка. З 2025 року він стане елементом навчання в навчальних закладах, проводитиметься у вишах усіх форм власності.
- Не потрібно йти до ТЦК, щоб оновити дані. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті або ЦНАПі. Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть у добровільному порядку створити особистий електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного або резервіста.
- Залишається норма про право на демобілізацію людей з інвалідністю, а також демобілізація у зв’язку зі звільненням із полону (якщо військовослужбовець не висловлює бажання продовжити службу).
- Визнані обмежено придатними мають повторно прийти на ВВК.
- Військовослужбовці під час укладення першого контракту мають право на компенсацію 50% від першого внеску за кредитом, забезпеченим предметом іпотеки.
- Ті, хто отримав II – III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців), мають пройти повторний медогляд для визначення придатності до служби.
- Що стосується консульських послуг за кордоном, то протягом 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК. При цьому зробити це можна буде дистанційно електронною поштою, телефоном або через е-кабінет.
- Обмеження права водіння для ухильників від військової служби. Однак є винятки.
- Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів із застосуванням технічних приладів і засобів фото- та відеофіксації.
- Необхідність обов’язково мати при собі військово-обліковий документ і показати його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або ДПСУ. Потрібен на період мобілізації всім громадянам віком від 18 до 60 років, які перебувають на обліку (зняті з нього).
Нагадаємо, 7 лютого Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку”.
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