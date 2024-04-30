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Удар Одесою 29 квітня: в якому стані постраждалі?

Удар Одесою 29 квітня: в якому стані постраждалі?

Станом на ранок вівторка, 30 квітня, в одеських лікарнях залишалися 23 постраждалі внаслідок ракетного удару по місту ввечері 29 квітня 2024 року.

Частина постраждалих потрапила до однієї з міських лікарень. Про їхній стан розповів директор лікарні Денис Себов.

За словами лікаря, у лікарні перебувають 10 пацієнтів, із них четверо – у вкрай тяжкому стані. Ще три людини зі складними травматологічними пораненнями та троє у хірургічному відділенні з судинними пораненнями та нейрохірургічними – осколковим ураженням черепа.

Ще двох пацієнтів перевели до інших лікарень, а одна людина спостерігається амбулаторно.

За словами медика, в результаті ракетної атаки до лікарні потрапили 14 постраждалих – медики діагностували у них складні травми та оскольчасті поранення. Одна з постраждалих, 40-річна жінка, загинула внаслідок тяжкої травми шиї, легень та серця.

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Лікар також зазначив, що через те, що ворог атакував місто ракетою з касетним боєзарядом, всі поразки, які отримали люди, досить важкі. Поранення супроводжуються пошкодженням судин та життєво важливих органів.

«Зараз проводитиметься експертиза осколкових поразок – були різні варіанти ушкоджень. Загалом останнім часом спостерігаємо тяжчі поранення у людей»,

– повідомив Себов.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв російської ракетної атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до п’яти осіб – у лікарні помер чоловік 1960 року народження.

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