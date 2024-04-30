Удар Одесою 29 квітня: в якому стані постраждалі?

Частина постраждалих потрапила до однієї з міських лікарень. Про їхній стан розповів директор лікарні Денис Себов.

За словами лікаря, у лікарні перебувають 10 пацієнтів, із них четверо – у вкрай тяжкому стані. Ще три людини зі складними травматологічними пораненнями та троє у хірургічному відділенні з судинними пораненнями та нейрохірургічними – осколковим ураженням черепа.

Ще двох пацієнтів перевели до інших лікарень, а одна людина спостерігається амбулаторно.

За словами медика, в результаті ракетної атаки до лікарні потрапили 14 постраждалих – медики діагностували у них складні травми та оскольчасті поранення. Одна з постраждалих, 40-річна жінка, загинула внаслідок тяжкої травми шиї, легень та серця.

Ще на тему: Удар по Одесі 29 квітня: прокуратура та рятувальники опублікували фотографії наслідків

Лікар також зазначив, що через те, що ворог атакував місто ракетою з касетним боєзарядом, всі поразки, які отримали люди, досить важкі. Поранення супроводжуються пошкодженням судин та життєво важливих органів.

«Зараз проводитиметься експертиза осколкових поразок – були різні варіанти ушкоджень. Загалом останнім часом спостерігаємо тяжчі поранення у людей»,

– повідомив Себов.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв російської ракетної атаки по Одесі 29 квітня збільшилася до п’яти осіб – у лікарні помер чоловік 1960 року народження.

Читайте також: Внаслідок російського удару загинув проректор одеського МДУ, поранено Ківалова (фото).