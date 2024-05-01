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2 мая в Одессе и области объявлен днем траура

2 мая в Одессе и области объявлен днем траура

У зв’язку з трагедією, що сталася через ракетні удари і призвела до загибелі людей, 2 травня 2024 року в Одесі та області оголошено днем ​​жалоби.

Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради та ОВА.

Внаслідок нічної ракетної атаки по місту Одесі вражені багатоквартирні будинки, школа та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У день жалоби на всій території області приспустити Державний прапор України на будинках та спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних компаній, установ та організацій.

Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та розважальних заходів. А також внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач на регіональному та місцевому рівнях.

Сьогодні, 1 травня, у мерії повідомили про загибель трьох людей – вони стали жертвами нічного удару по місту балістикою.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв російської ракетної атаки в Одесі 29 квітня збільшилася до п’яти осіб.

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