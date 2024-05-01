2 мая в Одессе и области объявлен днем траура

Про це повідомили у прес-службі Одеської міськради та ОВА.

Внаслідок нічної ракетної атаки по місту Одесі вражені багатоквартирні будинки, школа та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У день жалоби на всій території області приспустити Державний прапор України на будинках та спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних компаній, установ та організацій.

Підприємствам, установам, організаціям міста рекомендовано обмежити використання музики та розважальних заходів. А також внести відповідні зміни до програм теле- та радіопередач на регіональному та місцевому рівнях.

Сьогодні, 1 травня, у мерії повідомили про загибель трьох людей – вони стали жертвами нічного удару по місту балістикою.

Раніше повідомлялося, що кількість жертв російської ракетної атаки в Одесі 29 квітня збільшилася до п’яти осіб.

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