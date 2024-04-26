Жизнь в Одессе станет веселее

Об этом сообщили в Одесском городском совете.

«В Одессе разрешена торговля алкогольными напитками до 23:00», — говорится в сообщении.

Напомним, с июня 2022 года алкоголь всех видов в Одессе и области продавали в период с 09:00 до 20:00 часов. Потом продажу разрешили до 22:00.

«Одесская жизнь» рассказывала от чего растет «пивной живот» и можно ли от него избавиться.

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