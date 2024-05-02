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На Новій пошті розповіли, що знищила російська ракета на складі в Одесі

На Новій пошті розповіли, що знищила російська ракета на складі в Одесі

Унаслідок нічного удару по сортувальному депо і відділенню Нової Пошти в Одесі було знищено 904 відправлення вартістю 3 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі компанії.

“Рашистською ракетою було знищено не лише наше депо та відділення, а й 15,5 тонн ваших замовлень з інтернет-магазинів з одягом, технікою, дитячими іграшками, смаколиками для тварин, ліками, посилками з турботою про рідних тощо.
А за версією ворога – тут зберігалася зброя”, – зазначили в компанії.

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У компанії повідомили, що вже почали обдзвонювати клієнтів для компенсації вартості згорілих посилок і вантажів.

А посилки, які були в дорозі, перенаправлені на відділення №3 Нової пошти в Одесі.

Як повідомлялося, під ударом російської ракети опинилися склади нової пошти в Одесі, там до самого ранку гасили масштабну пожежу. Постраждало 14 осіб. Серед співробітників Нової пошти постраждалих немає.

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