С Пушкиным или без него: мнения одесситов о судьбе исторического культурного наследия

10 ноября 2023 года Кабинет министров Украины исключил из Государственного реестра недвижимых памятников культурного наследия национального значения монументы российским и советским деятелям, в том числе установленные в Одессе: памятник Пушкину на Приморском бульваре и Воронцову на Соборной площади. «Одесская жизнь» опубликовала серию материалов о процессах деколонизации в нашем регионе и в частности — о том, надо ли забыть Пушкина в Одессе, об отношении к его произведениям, к памятникам, топонимике, связанной с поэтом.

Это завершающий и обобщающий материал, который показывает всю сложность и неоднозначность ситуации, однако дает поле для дискуссии.

Сергей Гуцалюк, руководитель Южного межрегионального отдела Украинского института национальной памяти

— Россия имеет свойство делать оружие против соседей из всего, к чему прикоснется. Это касается и литературы. Пропаганда еще в советское время и уже при путине превратила Пушкина в одну из своих основных «скреп». По законодательству, нам нужно убрать из публичного пространства все памятники и топонимы, которые связаны с имперской идеологией, из которых современная россия делает такие «скрепы». Я за то, чтобы вернуть Пушкинской улице историческое название — Итальянская. Считаю, что нужно убрать все новые памятники Пушкину в Одессе за 2005-2014 годы. Это тот период, когда здесь происходил ренессанс русского шовинизма. А вот памятник поэту на Приморском бульваре имеет определенную историческую, архитектурную и художественную ценность, потому что сделан в XIX веке. Но он был изъят из реестра памятников государственного значения, поэтому этот вопрос эксперты должны решать коллегиально. Для этого при Украинском институте национальной памяти создан экспертный совет. Окончательное решение по поводу Пушкина будет принимать Одесский горсовет.

Иван Липтуга, директор департамента культуры, международного сотрудничества и евроинтеграции Одесского горсовета

— Безусловно, процесс деколонизации нельзя игнорировать, но сейчас существует риск причислить к откровенным имперским маркерам то, что не несет угрозы для Украины. Пушкин является признанным классиком мировой литературы, как Гомер или Шекспир, и имеет к Одессе непосредственное отношение, потому что плодотворно работал здесь более года. Это был человек широких взглядов, который отмечал, что «Одесса — город европейский, вот почему русских книг здесь и не водится!». Его произведения переводили многочисленные украинские поэты, в том числе Леся Украинка и Иван Франко. Современная захватническая политика России только дискредитирует имя мирового поэта. А скульптура Пушкина на Думской площади находится в зоне Всемирного наследия ЮНЕСКО. По ст. 5 Закона о деколонизации запрет на имперскую символику не распространяется на объекты всемирного наследия.

Ярослава Витко-Присяжнюк, представитель Уполномоченного по защите государственного языка

— Пушкин в Одессе — это непростая тема, потому что русский поэт действительно был связан с нашим городом, и для одесситов его фигура долгое время была исторической, следовательно памятник на Приморском бульваре тоже ставился исторической фигуре. Но проблема вся в том, что в контексте войны, когда мы говорим о памятниках и названиях улиц, мы говорим не об исторических фигурах, а об элементах так называемого «русского мира», которые россия годами расставляла по территории своего влияния, чтобы подчеркнуть нашу общность, наше единое культурное и информационное пространство. И Пушкин — очень яркий пример этого. Особенно начиная с 2000-х годов, Пушкин стал для Одессы элементом мифа в общем культурном контексте с Россией. Поэтому сегодня это уже не историческая фигура, а по большей части идеологема. Мое личное мнение — от идеологем «русского мира» надо избавляться.

Михаил Голубев, украинский шахматист, гроссмейстер, активист Евромайдана

— Я выступал за декоммунизацию еще до ее официального старта. По сути, она началась во время Майдана, когда стихийно снесли памятник Ленину в Киеве. Это я поддерживал. Но, с другой стороны, когда выпускаешь джина из бутылки, его бывает сложно остановить. Надо уметь останавливаться. Пушкин — объективно значимая культурная величина, он в Одессе жил. Оппоненты пытаются вывести на первое место тот факт, что Пушкин был певцом российской империи — той, которой уже и не существует. Я считаю, что в то время империи были нормой, сейчас они уже нормой не являются. Поэтому судить Пушкина по меркам XXI века и вписывать его в контекст современной войны — вредно. Я надеюсь, что памятник Пушкину у горсовета останется — это одна из важнейших достопримечательностей Одессы и, в принципе, одна из немногих сохранившихся памятников XIX века. Кроме того, он в свое время был поставлен на деньги одесситов.

Александр Бабич, историк, член историко-топонимической комиссии при исполкоме Одесского горсовета

— По моему личному мнению, у нас в городе слишком много памятников Пушкину: мы имеем только 5 или 6 табличек в его честь, которые делались по программе «Россотрудничества». Мы внутри комиссии рекомендовали перенести памятник Пушкину с Пушкинской, 13 в Литературный музей и демонтировать так называемую «тень Пушкина» на углу улиц Дерибасовской и Ришельевской. Я также предлагал вернуть улице Пушкинской название Итальянская. Но при этом я считаю, что Пушкин оставил в Одессе мощный культурный след. Он писал об Одессе как о самом неимперском городе и оставил большую долю литературных произведений, связанных с Одессой, поэтому он заслуживает того, чтобы мы его помнили. Именно такой памятью может быть оставление памятника на Приморском бульваре, потому что он является частью исторического ландшафта, и люди к нему привыкли.

— Если мы уменьшим количество Пушкиных в Одессе, то создадим конкурентную среду, где будет место и украинским, и западноевропейским писателям, которые бывали здесь. Я бы очень хотел, чтобы напротив Пушкина, с противоположной стороны Приморского бульвара, появился памятник Лесе Украинке. Это в определенной степени уравновесило бы эту ситуацию.