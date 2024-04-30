Погибшие и раненые

Российская баллистическая ракета, начиненная тысячами впечатляющих элементов — шрапнелью, разорвалась над одесским побережьем в районе 9 станции Большого фонтана примерно в 18:30 29 апреля 2024 года.

В это время сотни мирных жителей отдыхали у моря, занимались спортом, выгуливали животных. Смертоносные металлические частицы убивали и калечивали всех без разбора: детей, взрослых, женщин, мужчин и животных. Около 40 человек пострадали. Из них, по состоянию на 23 часа 29 апреля, четверо умерли.

В зону поражения попали дорожки с лавками для прогулок и отдыха, теннисные корты и спортивные площадки, а также так называемый «замок Гарри Поттера», который по факту является резиденцией украинского политика и образовательного магната Сергея Кивалова.

Здание было поражено, в нем занялся пожар. Известно, что внутри находились Сергей Кивалов и один из проректоров Международного гуманитарного университета. Кивалов получил ранение в бедро, проректор погиб.

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Замок Гарри Поттера, дворец Кивалова и медаль от пути

В Одессе Кивалов контролирует Национальный университет «Одесская юридическая академия», владеет Международным гуманитарным университетом и элитной Международной академической школой.

«Замок Гарри Поттера» получил среди одесситов такое название за внешнее сходство со сказочным замком. Книги о мальчике-волшебнике Гарри Поттере как раз приобрели популярность в то время, когда возводили это здание. Еще ее называют замком или дворцом Кивалова. Оно и неудивительно, потому что там живет.

Хотя официально это четырехэтажное сооружение с башнями, теннисным кортом, причалом и частным пляжем называется Дворцом студентов НУ “Юридическая академия”, а по другим источникам “Домом приемов МГУ”.

Кивалов до полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года занимал пророссийские позиции. Обладал местным медиахолдингом, который трансировал в Одессе российскую пропаганду.

В 2013 году российский фюрер путин наградил Кивалова медалью Пушкина «За большой вклад в сохранение и популяризацию русского языка и культуры за рубежом».