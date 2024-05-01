Одеську Трасу здоров’я закрили для самокатників та інших безпардонних їздців: їх ловить поліція

Як пишуть місцеві Телеграм-канали, сьогодні на Трасі здоров’я проходив рейд по боротьбі з електротранспортом за участю патрульної поліції та муніципальної варти.

Поки що правоохоронці ведуть із порушниками роз’яснювальну роботу та роздають їм спеціальні пам’ятки. Але згодом усіх любителів ганяти трасою на електросамокатах та електровелосипедах штрафуватимуть.

За словами представника муніципальної варти, вони доводять до відома городян, що відтепер Траса здоров’я є виключно пішохідною зоною і будь-який рух транспортних засобів тут заборонено.

Пізніше інформацію про заборону з 1 травня 2024 року руху всіх транспортних засобів Трасою здоров’я підтвердив і мер Одеси Геннадій Труханов.

За його словами, з сьогоднішнього дня на Трасі здоров’я встановлено дорожні знаки, що забороняють рух Трасою всіх транспортних засобів, крім велосипедів (хоча і велоспортсменів мер наполегливо закликає дотримуватися швидкісного режиму, навіть пересуваючись по велодоріжці).

«Вкотре нагадую, що на трасі заборонено їздити на легкому електротранспорті – як власному, так і орендованому. Дуже прошу дотримуватись існуючих правил: не наражати себе на штраф, а головне – не створювати загрозу для життя та здоровʼя інших учасників руху»,

– зазначив мер.

Він також додав, що зараз розглядається можливість встановлення аналогічних правил і в одеських парках, оскільки там гуляють маленькі діти та люди похилого віку, та й просто всі, хто хоче спокійно прогулятися і відпочити, і електросамокати можуть становити для них велику небезпеку.

«Прошу бути уважними, відповідальними, бережіть себе та інших, і нехай Траса здоров’я максимально виправдовує свою назву»,

– резюмував Труханов.

Раніше в Аркадії в якості тимчасового рішення закрили дерев’яними дошками бетонні плити, що з’єднують ділянки Траси Здоров’я.

Фото: скріншоти з відео місцевих телеграм-каналів