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В Одесі загасили масштабну пожежу на місці ракетного удару: які наслідки (фоторепортаж)

В Одесі загасили масштабну пожежу на місці ракетного удару: які наслідки (фоторепортаж)

Одеса пережила ще один нічний жах терористичної ракетної атаки. Увечері 1 травня росія вдарила балістичними ракетами по Одесі, внаслідок чого загорілися склади Нової пошти. Відомо про 14 постраждалих. Фотокореспондент “Одеського життя” побував на місці ліквідації масштабної пожежі.

Під ударом опинилися складські приміщення відділення “Нової пошти”. На місці спалахнула масштабна пожежа, яку всю ніч ліквідували понад 60 пожежників.

Рятувальники показали ліквідацію наслідків ракетного обстрілу.

Керівник Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що внаслідок ракетної атаки постраждало 14 осіб. Одного чоловіка госпіталізовано у стані середнього ступеня тяжкості до лікарні, усім іншим допомогу надано на місці.

Так виглядають згорілі будівлі Нової пошти зараз:

Правоохоронці фіксують черговий злочин росіян проти цивільного населення.

Як повідомлялося раніше, співзасновник Нової пошти Володимир Поперешнюк пообіцяв компенсувати вартість знищених посилок.

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