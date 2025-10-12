Ключевые моменты:

В Одессе произошел новый языковой скандал – конфликт вспыхнул в аптеке на Куликовом поле;

Фармацевт агрессивно отреагировала на просьбу посетительницы обслуживать ее на государственном языке;

Посетительница сняла инцидент на видео, которое распространили в соцсетях;

При этом начало конфликта на видео не показано;

Похожие случаи уже происходили в Одессе, в частности, летом в гипермаркете «Ашан».

На видео, которое накануне начали распространять местные паблики и Телеграм-каналы, представлено, как сотрудница аптеки достаточно агрессивно реагирует на просьбу покупательницы обслуживать ее на государственном языке, как того требует соответствующий закон.

«Я не знаю твой украинский, ты кто такая вообще, езжай туда откуда приехала, я родилась в Одессе, где говорят на русском и будут говорить», – цитируют в соцсетях слова продавщицы аптеки.

Сначала фармацевт заявила, что может отказаться от обслуживания на украинском, а когда увидела, что посетительница записывает ее реакцию на видео, бросила в ее сторону упаковку с лекарствами и потребовала, чтобы та немедленно вышла из аптеки.

При этом следует отметить, что «разгоняемое» соцсетями видео не показывает начало ссоры, и поэтому кто первым начал скандал и не был ли он спланированной провокацией, остается неясным.

Как пишут Телеграм-каналы, местом языкового конфликта стала аптека на Куликовом поле.

Напомним, летом подобный инцидент имел место в одесском гипермаркете «Ашан» в ТРЦ «Ривьера» – там охранник отказался разговаривать с клиентом на украинском языке, что переросло в спор с применением физической силы. Клиентом оказался украинский депутат, и охранника уволили в течение 22 минут после инцидента.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о том, что за июль-сентябрь 2025 года Одесская область заняла второе место по числу жалоб на нарушения языковых норм. Речь идет о сферах обслуживания, рекламы, образования и медицины. На первом месте оказался Киев, а на третьем – Харьков.

