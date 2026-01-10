Ключевые моменты:

Трамваи и троллейбусы в Одессе, возможно, запустят в феврале.

Сейчас работает 42 автобуса, однако на следующей неделе увеличат количество.

Кадровые проблемы: водители автобусов работают 14-16 часов в сутки.

Более 30 водителей трамваев и троллейбусов проходят учащенное обучение на автобусное управление для стабилизации маршрутов.

Что известно

На заседании комиссии по транспорту и дорожному хозяйству в мэрии, со ссылкой на «Думская», сообщили, что в феврале планируют восстановить трамваи и троллейбусы в Одессе.

По словам директора Одесского муниципального электротранспорта (ОМЕТ) Николая Литовчука, запуск трамваев и троллейбусов зависит от состояния энергоснабжения. Ведь сроки восстановления напрямую связаны с ситуацией в городе и стране, работой ДТЭК. Он отметил, что ориентировочно трамваи и троллейбусы возобновят свою работу в феврале.

Ну а пока жителей Одессы возят 42 автобуса, значительную часть из которых город получил от других регионов Украины. Кроме этого, на следующей неделе планируют добавить еще 10 единиц.

Водители работают по 16 часов

Директор КУ «Автотранспортное хозяйство» Одесского горсовета Олег Лысый подчеркнул, что в настоящее время существуют кадровые проблемы. Ведь водители работают по 14-16 часов в сутки: с 6:00 утра до 20:00 вечера. По словам Лысого, много водителей пенсионного возраста, поэтому не хватает свежих кадров. Поэтому будут просить расширить штат водителей, чтобы нормализовать графики труда и отдыха.

Что же касается водителей электротранспорта, то, по словам Литовчука, работникам платят 2/3 зарплаты. Они привлечены в ремонте путей, контактной сети и обслуживании парка. Кроме того, более 30 водителей трамваев и троллейбусов проходят учащенное обучение на автобусное управление.

«Отправили их на повышение категории, чтобы усилить автобусы. С новой техникой и кадрами будем добавлять маршруты по потребностям жителей», — подчеркнул директор ОМЕТ.

Напомним, в субботу, 10 января, социальные автобусы в Одессе будут курсировать в сокращенном режиме. Добавим, что на каждом маршруте будет работать всего 1-2 автобуса. А вот в воскресенье социальные автобусы не будут выходить на линию вообще.

