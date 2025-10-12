Ключевые моменты

Чтобы ребенок не стал жертвой или инициатором буллинга, психолог советует помочь ему найти любимое занятие — спорт, танцы или творчество. Это формирует уверенность в себе и снижает риск участия в травле.

Родителям важно не навязывать собственные ожидания, а наблюдать, что действительно интересно ребенку — так можно избежать скрытого протеста и агрессии.

Эмоциональное общение в семье — ключ к профилактике буллинга: дети, которые чувствуют поддержку дома, реже становятся агрессорами или жертвами.

Борьба с буллингом должна быть совместной: к профилактике нужно привлекать не только учеников и педагогов, но и родителей, и чиновников от образования.

Досье «Одесской Жизни»

Андрей Бортов, директор научно-практического центра ментального здоровья Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского, тренер, практический психолог. Имеет более 15 лет опыта работы с детьми, подростками и взрослыми.

Одежда, телефон – всё имеет значение в детском коллективе

Очень часто родители стараются дать своим детям всё, чего сами не имели в детстве: красивую одежду, современные смартфоны. Но в детском коллективе, особенно в младших классах, когда происходит кризис семи лет и ребёнок начинает ощущать свою личность, отношение к материальным ценностям у сверстников другое, чем у взрослых.

— В младшей школе присутствует элемент соревнования, дети стараются определить, кто лучше, — рассказывает директор научно-практического центра ментального здоровья Южноукраинского национального педагогического университета имени Ушинского, практический психолог Андрей Бортов. – И буллинг в этом возрасте выглядит как постоянные толчки и поддразнивания. Но кому-то достаётся меньше, а кому-то – больше.

Если родители в этом возрасте покупают детям дорогие телефоны, одежду, они усиливают соревновательную составляющую детских отношений и провоцируют проявления того самого буллинга, на который потом жалуются учителю, в департамент или на горячую линию.

Стань лидером — и это защитит тебя от буллинга

По мнению специалиста, очень важно дать ребёнку возможность заниматься тем, что ему действительно нравится. Не родителям, а именно ему. Танцами, рисованием, спортом. Если ребёнок увлечён делом и достигает успехов, ему не нужно самоутверждаться за счёт других — через унижения или насилие.

Если любимого дела нет, а самоутверждаться хочется, школьник будет доказывать, что он «лучший», демонстрируя телефон, машину родителей или унижая одноклассников.

— Родители должны предлагать кружки, секции и наблюдать, что подходит ребёнку, обсуждать не только учёбу, но и хобби, — говорит Андрей Бортов. – Тогда ребёнок будет жить своей жизнью, а не навязанной, и не почувствует потребности самоутверждаться через насилие.

Справка «Одесской Жизни»

Буллинг в школе — это постоянные оскорбления, унижения или насилие одного ребёнка (или учителя) по отношению к другому. Он может быть физическим, психологическим, словесным или кибербуллингом — происходить и в школе, и в интернете. Главное — повторяемость и желание унизить или подчинить другого человека.

Незаметный протест, который превращается в буллинг

Часто психологи видят иную картину: родители сами решают, чем должен заниматься ребёнок. Например, ему нравится футбол, а его отправляют на английский и информатику.

Не каждый ребёнок будет открыто протестовать — многим важно сохранить хорошие отношения с родителями. Но подавленные эмоции накапливаются и выливаются в конфликты с одноклассниками или учителями, проявляясь в виде буллинга.

Отсутствие взаимопонимания с родителями и травля со стороны сверстников могут привести к раннему употреблению алкоголя, наркотиков или появлению татуировок и пирсинга — это формы протестного поведения.

Главная потребность — эмоциональное общение

В возрасте 11–15 лет для школьников особенно важно эмоциональное общение со сверстниками. Те, кто остаются вне группы, часто становятся изгоями и мишенью для группового насилия, которое нередко снимают на телефон и выкладывают в сеть.

— Если родители мало общаются с ребёнком, они теряют авторитет и контакт, — продолжает Андрей Бортов. – Дома могут происходить эмоциональные всплески — крики, истерики. Это не из-за нелюбви, а потому что дом — единственное безопасное место, где можно выплеснуть эмоции. В школе за это могут наказать, а дома родители потерпят.

Насилие порождает насилие

По статистике, 40% агрессоров, которые издеваются над другими, сами переживали насилие или унижения. Например, родители, прошедшие через буллинг в детстве, иногда принижают авторитет учителей, тем самым провоцируя неуважение к ним у своих детей.

— Родителям нужно помнить: большую часть времени ребёнок проводит в школе с учителями, — говорит Андрей Бортов. – Не стоит внушать, что он учится у «неавторитетных» людей. Это создаёт конфликты и с педагогами, и с одноклассниками. Поэтому профилактика буллинга должна охватывать всех участников учебного процесса — учеников, педагогов и родителей.

Конфликт интересов на пользу не пойдёт

По словам эксперта, разрешение учителям заниматься репетиторством со своими учениками создаёт конфликт интересов, который может усугубить ситуацию в школе.

Даже сами педагоги признают: эта новация может вызвать напряжение между детьми, которые учатся по обычной программе, и теми, чьи родители могут платить за дополнительные занятия.

Значит, к обсуждению проблемы буллинга нужно привлекать не только детей, родителей и учителей, но и чиновников, чьи решения часто усугубляют ситуацию, а не решают её.

Однако надеяться на это не стоит: ещё в январе, когда область занимала второе место по числу жалоб на буллинг, областной и городской департаменты образования отказались давать пояснения.

Сейчас ситуация не изменилась. Кроме теоретических рекомендаций, информации о реальном разрешении конфликтов в конкретных школах нет. Поэтому неизвестно, чем они заканчиваются — и, судя по позиции департаментов, мы этого не узнаем.

