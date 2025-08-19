Ключевые моменты:

Арбитр объяснила свое решение словами: «На русском языке мы здесь не общаемся. Это чемпионат Украины».

Решение судьи поддержали зрители, которые встретили инцидент бурными аплодисментами.

Языковой инцидент на футбольном поле

Инцидент произошел на 43-й минуте матча, когда Ирина Майбородина не согласилась с решением арбитра и начала выражать недовольство на русском языке. Анастасия Романюк заметила, что чемпионат проходит в Украине, и попросила футболистку перейти на украинский язык. За отказ ей показали желтую карточку за неспортивное поведение.

После этого инцидента часть игроков одесской команды и зрителей поддержала судью, аплодируя ей за принципиальную позицию. В то же время в соцсетях мнения разделились: часть пользователей одобряла решение, другие же критиковали за отсутствие четких правил относительно языка общения на поле.

Согласно футбольным правилам, желтые карточки могут показываться за различные виды неспортивного поведения, в частности за споры с судьей и нарушение дисциплины. В данном случае предупреждение было оправдано отказом футболистки подчиниться требованию арбитра.

Матч завершился победой «Систерс» со счетом 2:1.

Смотрите также опрос одесситов «Одесской жизнью»: «Украинский или русский?»: одесситы высказались, как должен развиваться язык в городе – опрос