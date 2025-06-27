Ключевые моменты:

В одесском «Ашане» охранник отказался разговаривать на украинском с депутатом Вагаповым, что привело к конфликту.

После словесной перепалки охранник толкнул депутата; его уволили в течение 22 минут после инцидента.

Хронология конфликта и реакция администрации

Инцидент начался, когда депутат Вагапов, рассчитываясь на кассе в магазине «Ашан», заметил, что охранник заглядывает в его корзину, где был упакован товар из другого магазина. Когда депутат обратился к охраннику с вопросом, нужно ли что-то, в ответ услышал на русском: «Чек есть у тебя?». С этого момента конфликт начал обостряться.

На просьбу перейти на украинский язык охранник отреагировал вызывающе, спросив, возможно, клиент поймет на английском, и с плохим акцентом попытался сказать: «you speak English? Check!». Депутат подчеркнул, что не желает общаться с этим охранником, и попросил позвать начальника охраны. Отойдя от кассы, он услышал в свою сторону фразу о том, что охранник живет здесь пятьдесят лет и будет разговаривать, как считает нужным. Когда же Вагапов наклонился, чтобы прочитать имя на бейдже, охранник толкнул его в плечо со словами «иди отсюда мелкими шагами».

После инцидента депутат обратился к другому охраннику, узнал, где находится начальник охраны, и вместе с ним и администратором магазина описал ситуацию. По словам Вагапова, оба чиновника были удивлены, поскольку все охранники подписывают документы, в которых указана обязательность использования государственного языка при общении с клиентами. С момента начала конфликта до момента, когда охранника отвели в кабинет для оформления увольнения, прошло 22 минуты.

Администрация магазина пообещала в течение пяти дней предоставить официальное письмо с описанием служебного наказания, которому подвергся работник перед увольнением. Также было подчеркнуто, что все работники обязаны вести себя вежливо и с уважением к посетителям, независимо от их возраста или статуса.

Читайте также: