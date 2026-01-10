Ключевые моменты:

На одесской барахолке найден диплом 1931 года, оформленный на украинском языке по тогдашним нормам правописания.

Документ наглядно иллюстрирует «скрыпниковское» правописание — языковую реформу периода украинизации 1920–1930-х годов.

Автор правописания, советский деятель Николай Скрыпник, покончил жизнь самоубийством после сворачивания политики украинизации и обвинений в «национализме».

Этот материал начался с моей обычной прогулки по Староконный рынок. Среди старых книг, документов и случайных находок я приобрел диплом одесского института, выданный в 1931 году. Документ оказался в отличной сохранности, но главное — он был оформлен на украинском языке, который сразу показался непривычным и даже странным по современным меркам.

Разбираясь в деталях этого диплома, я вышел на историю так называемого «скрыпниковского» правописания — языковой реформы конца 1920-х годов. Ее инициатором был Николай Скрыпник, нарком просвещения УССР. Этот текст — попытка объяснить, чем тогдашний украинский язык отличался от нынешнего и почему языковая политика в СССР оказалась для ее автора трагически фатальной.

Как я купил себе диплом на барахолке

Что ни говорите, а одесская барахолка Староконная — настоящий кладезь … тем для журналиста. Недавно, напомню, я рассказал о том, что «зацепил» там настольную памятную медаль с изображением киноконцертного зала «Юбилейный» в моем родном Херсоне.

А теперь я там же купил себе диплом. Не подумайте плохого: у меня свой диплом имеется, я за ним в очереди с 1971-го по 1976-й годы честно отстоял, это было мое первое «пришествие» в Одессу. Всё честь по чести: ОЭИС им. А.С. Попова, факультет многоканальной электросвязи.

А на Староконке я выторговал диплом из далекого 1931 года, не существующего ныне Одесского Рабочего Вечернего Индустриального Института. Документ в идеальной сохранности, выписан на украинском языке, только таком украинском, который совсем непривычен нам на сегодняшний день.

Начнем по порядку. Республику нашу при СССР как мы называли? Правильно, УССР: Украинская Советская Социалистическая Республика или Українська Радянська Соціалістична Республіка (УРСР). А в дипломе — У.С.Р.Р. Это Українска Соціалістична Радянська Республіка.

Далее: выдан документ «вищою радою народнЬОго господарства» (для нас привычней «народного»). И институт — «індустріЯльний». И этот уважаемый одессит его «скІнчив», хотя привычней, согласитесь, звучит «окІнчив». И в квалификации у него — «плЯнування». Короче, интересная история. И вот что я «накопал» по этому поводу.

Николай Срыпник — советский коммунист, который любил Украину

Жил да был такой человек — Николай Алексеевич Скрыпник (13 января 1872 года, Ясиноватая— 7 июля 1933 года, Харьков) — участник революционного движения в Украине, большевик; украинский советский политический и государственный деятель, нарком внутренних дел УССР (1921), нарком юстиции и генеральный прокурор УССР (1922—1927), нарком просвещения Украины (1927—1933).

Вот о последней его должности и поговорим сегодня. Осенью 1928 года постановлением Совнаркома Украины ввели новое украинское правописание, получившее название «скрыпниковское». С одной стороны, Скрыпник был ярым коммунистом, при царе его арестовывали 15 раз, 7 раз ссылали. Всего был осужден на срок 34 года и один раз приговорен к смертной казни, 6 раз бежал. А с другой стороны выступал авктивным защитником украинской культуры, верил в вероятность сочетания интернациональных коммунистических настроений и национального возрождения.

Вот его мнение: «Когда речь идет о путях развития языка, и когда теперь говорят о противопоставлении украинского языка русскому, то мы на это отвечаем: старые воспоминания о малороссийском наречии русского языка сюда нечего притягивать. У нас нет сомнений в самостоятельности украинского языка!»

Скрыпник очень активничал в подготовке и внедрении украинского правописания, утверждая западноукраинские традиции словообразования — особенно для слов, пришедших из европейских языков (польский, немецкий, словацкий и т.п.).

Конечно, это отличало звучание этих слов от их восточноукраинского варианта, базировавшегося на русских традициях. Тогда в украинском появилась и буква «Ґ «. Отметим, что Скрыпник сильно раздражал московитов своими начинаниями. Он открыто настаивал на том, что украинские литература и искусство не менее успешны, чем российские, что Украина имеет право и должна иметь собственный язык. И это реально бесило великодержавных деятелей.

Скрыпник не смог пережить русификацию

Пришел 1932 год. Сталинское руководство отказалось от политики «украинизации», началась «сталинизация» украинского языка. В начале 1933-го Скрыпника сняли с должности наркома образования, для изучения ситуации на «языковом фронте» назначили специальную комиссию.

Она, конечно же, обвинила Скрыпника в «искривлении партийной линии на фронте языковедения». Введенное им правописание отменили, ввели «правильное», сближающее украинский язык с русским. 7 июля 1933 года Николай Скрыпник застрелился…

Сейчас у нас вновь форсирован уход от российской «кальки». Нередко мы слышим «этер» вместо привычного «эфір», Атены вместо Афины, «урядництво» вместо «канцелярія», «двірець» вместо «вокзал», «катедра» вместо «кафедра» и т.д. и т.п. Оценку этому я давать не намерен, она будет субъективной. Задача журналиста — давать не оценку событиям, а информацию читателям об этих событиях. А читатели пусть сами оценивают происходящее.

Валерий БОЯНЖУ, Херсон — Одесса