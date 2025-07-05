Наша страна мультикультурная и многоязычная. Вследствие политики русификации, которую активно проводила сначала Российская империя, а затем — СССР, языки малых народов постепенно исчезали, а языкам союзных республик приходилось вести борьбу с засильем русского на собственных территориях. Но несмотря на все, украинский выжил, хотя количество его носителей значительно сократилось. Так, в конце 20 века родилось алогичное определение — «русскоязычный украинец». До начала полномасштабного вторжения, а иногда и сейчас, украинцы не придавали слишком большого значения языку, на котором разговаривали в ежедневном общении, в кругу семьи. Не придавали, до 24 февраля.

Что говорит статистика?

Крупнейшим исследованием по количеству украинского в повседневной жизни наших граждан можно назвать проведенное компанией Gradus Research в рамках проекта «Градус общества во время войны». По состоянию на декабрь 2023 года, доля опрошенных украинцев, которые начали общаться на украинском в быту, выросла и составляла 65%.

Другой, не менее основательный анализ, касался исследования языка соцсетей и проводился совместными усилиями исследователей из Университета имени Людвига Максимилиана в Мюнхене, Мюнхенского технического университета и Университета Бата в Великобритании. Ученые, проводившие исследование, изучали языковое поведение пользователей сети Х (бывший Twitter). Более половины пользователей, которые твитили на русском, перешли на украинский с начала российского вторжения, отметили исследователи.

Интересно, что люди, которые выбирают украинский, часто этническими украинцами не являются. И наоборот, граждане, имеющие национальность «украинец/украинка» в официальных документах, родным языком называют украинский, а языком общения — русский. Хотя, как видим, таких становится меньше. Причина изменения языка повседневного общения вполне понятна: ассоциативный ряд Россия — русский язык — война — оккупант для многих логичен.

«Разговаривать на украинском — теперь мой принцип»

— Я родом из Одесской области, в школе украинский изучала, но везде русскоязычное окружение было, — рассказывает Ирина Аристова, — Я после полномасштабного вторжения выбираю для общения украинский. До этого разговаривала на том языке, на котором ко мне обращался человек. А после февраля 2022-го отношение к русскому у меня изменилось кардинально — это язык оккупанта и агрессора. Я осознала, что это не мой язык, а навязанный. Вот, например, моя бабушка говорила на украинском, а родители и я — уже на русском. Куда же исчез язык предков?

Ирина Аристова

— Вместе со мной на украинском начал общаться и мой брат, и многие мои знакомые. Конечно, мне до сих пор трудно произносить правильно отдельные звукосочетания, подбирать точные слова, но главное — не бояться разговаривать, а ошибки — так ошибаются все. Я много читаю, слушаю, пишу в соцсетях на украинском, чтобы усовершенствовать знания.

«Чтобы говорить на украинском — надо просто говорить»

— Когда я стал депутатом Одесского городского совета в 2021-м, — вспоминает Алексей Асауленко, — решил, что надо браться за изучение украинского языка. Мой отец военный, мы часто переезжали, поэтому украинский в школе я не изучал, о чем потом часто жалел. Когда я только начинал, моя дочь, которая прекрасно знает язык, надо мной немного смеялась, но очень поддерживала. Это, кстати, очень важно, — когда люди не смеются над твоим произношением, русскоязычием, а поддерживают и просто мягко исправляют.

— Многие из тех, кто решил общаться на украинском, боятся, что над ними будут смеяться, и продолжают говорить на русском. И я не исключение. Меня тогда очень вдохновило интервью Евгения Клопотенко (известный шеф-повар, телеведущий), который решил общаться на украинском и над суржиком которого разве ленивый не смеялся. Однако Евгений превратил это в свою «фишку» и продолжил учиться. Я понимаю, что как депутат должен быть примером и говорить свободно, поэтому прилагаю для этого немало усилий. Не скажу, что было легко, мне помогли языковые разговорные курсы, кроме того, я занимался с учителем. И сейчас продолжаю брать уроки, но уже реже, таким образом пытаюсь наверстать то, что когда-то в школе пропустил. К тому же я постоянно совершенствую свои знания: стараюсь читать и смотреть только украиноязычный контент. Проявления непонимания моего выбора людьми случаются, но скорее это проявления удивления — как это мне удается, ведь выучить язык сложно. Это вообще типичная отговорка, мол, у меня не получится, я говорю на «одесском языке». Хотя, по собственному опыту могу сказать: главное иметь желание и не бояться. Если есть мотивация, все обязательно получится.

Для многих людей русский — триггер

— Над соблюдением языкового законодательства задумываются и предприниматели, и руководители различных организаций в Одессе, которые к нам неоднократно обращались с просьбой посодействовать в изучении украинского их сотрудниками, — рассказывает депутат Одесского облсовета, в прошлом представитель Уполномоченного по защите государственного языка в Одессе Ярослава Витко-Присяжнюк. — Хотя жалоб о нарушении прав на получение услуг и информации на украинском поступает много до сих пор. Например, по состоянию на 1 июня этого года таких было 1141, поэтому наш город находится по количеству жалоб на втором месте после Киева.

Ярослава Витко-Присяжнюк

— Это свидетельствует как о нарушении языкового законодательства, так и об увеличении количества граждан, для которых «есть разница». В основном такие нарушения касаются различных заведений обслуживания, интернет-ресурсов, учебных заведений, здравоохранения и государственных учреждений.

Впрочем, официальный сайт Уполномоченного по защите государственного языка — это не только место для жалоб и реагирования на языковые скандалы. Здесь вы можете найти перечень ресурсов, которые помогут изучить язык.

Хочу выучить украинский язык. С чего начать?

Я решила проверить слова госпожи Ярославы и зашла на сайт Уполномоченного по защите государственного языка. Была приятно удивлена, ведь увидела ссылку на 41! бесплатный онлайн-ресурс для изучения или совершенствования украинского.

Платформы рассчитаны на:

разные потребности: чтение, говорение, письмо;

уровни владения: начальный, средний;

формы восприятия: аудио, видео, текст;

есть приложения для предпринимателей — Бизнес говорит на украинском;

имеются мобильные приложения, ссылки на тг-каналы;

есть даже приложение для жителей временно оккупированных территорий.

Для жителей ВОТ

Бизнес говорит на украинском

Конечно, язык быстреевыучить во время общения. Тогда вам пригодятся разговорные клубы, которых в Одессе хватает. Наиболее известные из них:

проект «Единые» ОО «Учи украинский!»,

клуб при Одесской академии непрерывного образования и библиотеках для взрослых в разных районах города.

С перечнем таких клубов также можно ознакомиться на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.

А еще в интернете есть множество ссылок на электронные версии словарей, ютуб-каналы по изучению украинского, образовательные платформы и тому подобное.

Прокачать свой украинский, сделать его совершеннее также просто — ресурсов по орфографии, стилистике, словоупотреблению достаточно много, необходимо лишь обратиться с соответствующим запросом в поисковики.

Замечательную подборку необходимых ресурсов (около 30) можно найти на сайте «Национальная платформа по изучению украинского языка Министерства культуры и информационной политики Украины».

Национальная платформа по изучению украинского языка

Поэтому утверждение некоторых одесситов вроде «у меня нет средств для изучения, времени» не соответствует действительности. Украинский сейчас можно изучать бесплатно, во время поездки в общественном транспорте, и найти единомышленников для совместных разговоров легко — определяющим является лишь желание и отсутствие «русскоговорящей челюсти».

Ошибки при речи — обычное дело. Когда начнете изучение, не корите себя за них и не требуйте от себя слишком многого. <Тренируйтесь ежедневно, 15-20 минут будет достаточно. Начните с малого: переведите свой никнейм в соцсетях на украинский. Читайте, слушайте, пишите, общайтесь на украинском с детьми и внуками: спросите у них о значении слов, последних изученных темах в школе, прочитанных книгах — им это будет приятно, а вам — полезно.

Ни в коем случае мы не призываем пренебрегать языками ваших предков, отдавая предпочтение в ежедневном общении украинскому. Однако его знание и использование — это проявление уважения к стране, которая борется за право на свою свободу, язык и идентичность. И если в очередной раз услышите: «Какая разница, — просто скажите: Никакой, поэтому давайте на украинском».

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