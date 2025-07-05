Наша страна мультикультурная и многоязычная. Вследствие политики русификации, которую активно проводила сначала Российская империя, а затем — СССР, языки малых народов постепенно исчезали, а языкам союзных республик приходилось вести борьбу с засильем русского на собственных территориях. Но несмотря на все, украинский выжил, хотя количество его носителей значительно сократилось. Так, в конце 20 века родилось алогичное определение — «русскоязычный украинец». До начала полномасштабного вторжения, а иногда и сейчас, украинцы не придавали слишком большого значения языку, на котором разговаривали в ежедневном общении, в кругу семьи. Не придавали, до 24 февраля.
Что говорит статистика?
Крупнейшим исследованием по количеству украинского в повседневной жизни наших граждан можно назвать проведенное компанией Gradus Research в рамках проекта «Градус общества во время войны». По состоянию на декабрь 2023 года, доля опрошенных украинцев, которые начали общаться на украинском в быту, выросла и составляла 65%.
Другой, не менее основательный анализ, касался исследования языка соцсетей и проводился совместными усилиями исследователей из Университета имени Людвига Максимилиана в Мюнхене, Мюнхенского технического университета и Университета Бата в Великобритании. Ученые, проводившие исследование, изучали языковое поведение пользователей сети Х (бывший Twitter). Более половины пользователей, которые твитили на русском, перешли на украинский с начала российского вторжения, отметили исследователи.
Интересно, что люди, которые выбирают украинский, часто этническими украинцами не являются. И наоборот, граждане, имеющие национальность «украинец/украинка» в официальных документах, родным языком называют украинский, а языком общения — русский. Хотя, как видим, таких становится меньше. Причина изменения языка повседневного общения вполне понятна: ассоциативный ряд Россия — русский язык — война — оккупант для многих логичен.
«Разговаривать на украинском — теперь мой принцип»
— Я родом из Одесской области, в школе украинский изучала, но везде русскоязычное окружение было, — рассказывает Ирина Аристова, — Я после полномасштабного вторжения выбираю для общения украинский. До этого разговаривала на том языке, на котором ко мне обращался человек. А после февраля 2022-го отношение к русскому у меня изменилось кардинально — это язык оккупанта и агрессора. Я осознала, что это не мой язык, а навязанный. Вот, например, моя бабушка говорила на украинском, а родители и я — уже на русском. Куда же исчез язык предков?
— Вместе со мной на украинском начал общаться и мой брат, и многие мои знакомые. Конечно, мне до сих пор трудно произносить правильно отдельные звукосочетания, подбирать точные слова, но главное — не бояться разговаривать, а ошибки — так ошибаются все. Я много читаю, слушаю, пишу в соцсетях на украинском, чтобы усовершенствовать знания.
«Чтобы говорить на украинском — надо просто говорить»
— Когда я стал депутатом Одесского городского совета в 2021-м, — вспоминает Алексей Асауленко, — решил, что надо браться за изучение украинского языка. Мой отец военный, мы часто переезжали, поэтому украинский в школе я не изучал, о чем потом часто жалел. Когда я только начинал, моя дочь, которая прекрасно знает язык, надо мной немного смеялась, но очень поддерживала. Это, кстати, очень важно, — когда люди не смеются над твоим произношением, русскоязычием, а поддерживают и просто мягко исправляют.
— Многие из тех, кто решил общаться на украинском, боятся, что над ними будут смеяться, и продолжают говорить на русском. И я не исключение. Меня тогда очень вдохновило интервью Евгения Клопотенко (известный шеф-повар, телеведущий), который решил общаться на украинском и над суржиком которого разве ленивый не смеялся. Однако Евгений превратил это в свою «фишку» и продолжил учиться. Я понимаю, что как депутат должен быть примером и говорить свободно, поэтому прилагаю для этого немало усилий. Не скажу, что было легко, мне помогли языковые разговорные курсы, кроме того, я занимался с учителем. И сейчас продолжаю брать уроки, но уже реже, таким образом пытаюсь наверстать то, что когда-то в школе пропустил. К тому же я постоянно совершенствую свои знания: стараюсь читать и смотреть только украиноязычный контент. Проявления непонимания моего выбора людьми случаются, но скорее это проявления удивления — как это мне удается, ведь выучить язык сложно. Это вообще типичная отговорка, мол, у меня не получится, я говорю на «одесском языке». Хотя, по собственному опыту могу сказать: главное иметь желание и не бояться. Если есть мотивация, все обязательно получится.
Для многих людей русский — триггер
— Над соблюдением языкового законодательства задумываются и предприниматели, и руководители различных организаций в Одессе, которые к нам неоднократно обращались с просьбой посодействовать в изучении украинского их сотрудниками, — рассказывает депутат Одесского облсовета, в прошлом представитель Уполномоченного по защите государственного языка в Одессе Ярослава Витко-Присяжнюк. — Хотя жалоб о нарушении прав на получение услуг и информации на украинском поступает много до сих пор. Например, по состоянию на 1 июня этого года таких было 1141, поэтому наш город находится по количеству жалоб на втором месте после Киева.
— Это свидетельствует как о нарушении языкового законодательства, так и об увеличении количества граждан, для которых «есть разница». В основном такие нарушения касаются различных заведений обслуживания, интернет-ресурсов, учебных заведений, здравоохранения и государственных учреждений.
Впрочем, официальный сайт Уполномоченного по защите государственного языка — это не только место для жалоб и реагирования на языковые скандалы. Здесь вы можете найти перечень ресурсов, которые помогут изучить язык.
Хочу выучить украинский язык. С чего начать?
Я решила проверить слова госпожи Ярославы и зашла на сайт Уполномоченного по защите государственного языка. Была приятно удивлена, ведь увидела ссылку на 41! бесплатный онлайн-ресурс для изучения или совершенствования украинского.
Платформы рассчитаны на:
- разные потребности: чтение, говорение, письмо;
- уровни владения: начальный, средний;
- формы восприятия: аудио, видео, текст;
- есть приложения для предпринимателей — Бизнес говорит на украинском;
- имеются мобильные приложения, ссылки на тг-каналы;
- есть даже приложение для жителей временно оккупированных территорий.
Конечно, язык быстреевыучить во время общения. Тогда вам пригодятся разговорные клубы, которых в Одессе хватает. Наиболее известные из них:
- проект «Единые» ОО «Учи украинский!»,
- клуб при Одесской академии непрерывного образования и библиотеках для взрослых в разных районах города.
С перечнем таких клубов также можно ознакомиться на сайте Уполномоченного по защите государственного языка.
А еще в интернете есть множество ссылок на электронные версии словарей, ютуб-каналы по изучению украинского, образовательные платформы и тому подобное.
Прокачать свой украинский, сделать его совершеннее также просто — ресурсов по орфографии, стилистике, словоупотреблению достаточно много, необходимо лишь обратиться с соответствующим запросом в поисковики.
Замечательную подборку необходимых ресурсов (около 30) можно найти на сайте «Национальная платформа по изучению украинского языка Министерства культуры и информационной политики Украины».
Поэтому утверждение некоторых одесситов вроде «у меня нет средств для изучения, времени» не соответствует действительности. Украинский сейчас можно изучать бесплатно, во время поездки в общественном транспорте, и найти единомышленников для совместных разговоров легко — определяющим является лишь желание и отсутствие «русскоговорящей челюсти».
Ошибки при речи — обычное дело. Когда начнете изучение, не корите себя за них и не требуйте от себя слишком многого. <Тренируйтесь ежедневно, 15-20 минут будет достаточно. Начните с малого: переведите свой никнейм в соцсетях на украинский. Читайте, слушайте, пишите, общайтесь на украинском с детьми и внуками: спросите у них о значении слов, последних изученных темах в школе, прочитанных книгах — им это будет приятно, а вам — полезно.
Ни в коем случае мы не призываем пренебрегать языками ваших предков, отдавая предпочтение в ежедневном общении украинскому. Однако его знание и использование — это проявление уважения к стране, которая борется за право на свою свободу, язык и идентичность. И если в очередной раз услышите: «Какая разница, — просто скажите: Никакой, поэтому давайте на украинском».
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