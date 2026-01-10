Ключевые моменты:
- Смена движения на ул. Педагогический.
- С 9 января 2026 г. участок между ул. Балтиморской и пер. Клубничным стала двусторонней.
- Социальные автобусы курсируют в сокращенном режиме.
К сведению водителей
С 9 января 2026 меняется схема организации дорожного движения на участке дороги вдоль ул. Педагогической между ул. Балтиморской (Посмитного) и переулком Клубничным в Одессе.На указанном участке введено двустороннее движение вместо одностороннего.
Напомним, в субботу, 10 января, социальные автобусы в Одессе будут курсировать в сокращенном режиме. Добавим, что на каждом маршруте будет работать всего 1-2 автобуса. А вот в воскресенье социальные автобусы не будут выходить на линию вообще.
Также читайте: Укрзалізниця отменяет пригородные поезда в Одесской области: проверяйте новый график.
Спросить AI: