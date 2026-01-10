Ключевые моменты:

Проверка воды в Одессе: взяли образцы из водопровода и передали в лабораторию ОНТУ.

Соответствует ли вода нормам по жесткости, хлору и минерализации.

В полном материале можно ли пить воду из бювета и автомата в супермаркете.

Вердикт специалистов

Пока одесситы годами спорят пить или не пить воду из водопровода, журналисты «Одесской жизни» взяли образцы воды из крана и передали на анализ в лабораторию Одесского национального технического университета (ОНТУ) и вместе со специалистами разобрали воду по молекулам.

Алексей Гаркович, заведующий кафедрой экологии, воды и природоохранных технологий ОНТУ, кандидат биологических наук, доцент и Елена Коваленко – профессор кафедры экологии, воды и природоохранных технологий ОНТУ, доктор технических наук, развеяли все слухи и вынесли вердикт: по жесткости, хлору и минерализации вода из-под крана в Одессе соответствует нормам.

