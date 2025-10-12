Ключевые моменты:

Активисты организации «Робимо вам нерви» инициировали установку мемориальной доски в память о Демьяне Гануле;

Доску планируют разместить на доме по проспекту Украинских героев, 5, на месте убийства известного общественника;

Вопрос будет рассмотрен на очередном заседании историко-топонимической комиссии при исполкоме Одесского горсовета в октябре;

Активисты призвали членов комиссии воздержаться от необдуманных решений, подчеркнув, что памятная доска будет установлена в любом случае.

Такая инициатива принадлежит небезызвестной общественной организации «Робимо вам нерви», участники которой отправили на рассмотрение в городской совет соответствующий запрос, сообщает Телеграм-канал «Одеське життя».

В Департаменте международного сотрудничества, культуры и маркетинга Одесского горсовета уже отреагировали на запрос активистов, сообщив ответным письмом, что вопрос установки мемориальной доски в память о Демьяне Гануле на доме по проспекту Украинских героев, 5 включен в повестку дня очередного заседания историко-топонимической комиссии при исполкоме горсовета. Заседание состоится в октябре текущего года.

В свою очередь в организации «Робимо вам нетви» в своем обращении посоветовали членам топонимической комиссии воздержаться от необдуманных решений.

«Разрешение на установку должна предоставить топонимическая комиссия при ОМР. Ее состав вы давно знаете – там есть и нормальные люди, на которых мы надеемся больше всего. Памятная доска на месте убийства будет установлена в любом случае и жить наша память будет вечно. Предостерегаем членов топонимической комиссии от необдуманных решений», – сказано в запросе активистов, известных своими языковыми и не только провокациями.

Напомним, Демьяна Ганула застрелили средь бела дня 14 марта 2025 года на проспекте Украинских героев (ранее – Александровский) в самом центре Одессы.

Скрывшегося с места преступления стрелка задержали вечером того же дня – им оказался 46-летний военнослужащий Сергей Шалаев из Киевской области, находившийся в розыске за самовольный уход из воинской части.

Как сообщала «Одесская жизнь», в начале октября в Приморском райсуде прошло первое заседание по делу Сергея Шалаева, обвиняемого в убийстве Демьяна Ганула. Суд принял решение проводить процесс за закрытыми дверями, несмотря на протест со стороны семьи погибшего.