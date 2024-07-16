Пять лет мовному закону: какой путь прошел украинский язык за это время

10 статья основного Закона Украины — Конституции состоит из пяти предложений и полностью звучит так:
«Государственным языком в Украине является украинский язык.
Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины.
В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины.
Государство способствует изучению языков международного общения.
Применение языков в Украине гарантируется Конституцией Украины и определяется законом».
Последние слова статьи — «определяются законом» означают ссылку на закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», который был принят 19 мая 2019 года и вступил в действие 16 июля того же года.
Благодаря ему у нас появились две новые институции — Национальная комиссия по стандартам государственного языка, которая разрабатывает и утверждает стандарты украинского языка и Уполномоченный по защите украинского языка. Представители языкового омбудсмена появились в регионах Украины. В Южном регионе уже два года эту должность занимает Ярослава Витко — Присяжнюк. С ней мы и поговорили не только о «языковых скандалах».
Мы прошли путь от манипуляций до изменения мировоззрения
Языковой закон вступил в силу не сразу. Постепенно, почти дважды в год, вводились те или иные нормы. Внедрение некоторых — планируется в будущем. Так, 16 июля этого года вступает в силу статья 25 о языке печатных средств массовой информации. А часть третью 21 статьи о языке внешнего оценивания будет внедрена с 1 января 2030 года. Изменилось ли у людей за эти пять лет отношение к использованию государственного языка в общественном пространстве?
Мы видим мощные результаты в дерусификации страны, — говорит Ярослав Витко-Присяжнюк. Здесь, конечно, сыграли свою роль огромное количество факторов, в том числе, к сожалению, такой печальный фактор, как полномасштабное вторжение. Для многих именно вопрос языка стал таким важным, коренным в плане осмысления себя как украинцев. Но мы видим, что причиной этого стало именно наличие соответствующего Закона, а административная ответственность стала довольно мощным стимулом для того, чтобы украинизировать публичную сферу. Для бизнеса, например, это сфера обслуживания — информацию для общего ознакомления, вывески и так далее.
В то же время можно вспомнить информационные вбросы некоторых лидеров мнений, манипуляции со стороны недобросовестных политиков. Так, например в апреле прошлого года народный депутат Георгий Мазурашу (фракция «Слуга народа») зарегистрировал законопроект в котором говорится о возможности разрешить частным предпринимателям и физическим лицам — предпринимателям использовать в сфере обслуживания не только государственный язык.В июне 2021 депутаты этой же фракции настаивали на отсрочке нормы об украинском языке в кино- и теле- производстве.
Одесситам не безразлично
Одесса традиционно входит в тройку лидеров по количеству жалоб о несоблюдении языкового законодательства. Например, за первое полугодие 2024 года мы на втором месте после Киева — 208 жалоб (больше только в Киеве — 365). Интересно, что большинство из них касается языка вывесок и рекламы. Впрочем, госпожа омбудсмен считает это больше положительной тенденцией — одесситам не безразлично, говорит она.
Что касается других южных областей страны, то в Запорожский поступило — 26, в Николаевской — 18, в Херсонской — ни одного.
После деоккупации жители Херсонщины массово начали переходить на государственный язык. Кроме всего прочего, местные власти довольно мощно занимается вопросом имплементации языкового законодательства, вопросом языковой политики. Это на сегодня первая, и если не ошибается, возможно, даже единственная область, где абсолютно каждая территориальная громада утвердила свою языковую программу. То есть гуманитарная политика в этой области очень мощная и мы максимально способствуем и помогаем.
Кстати, жалобы одесситов чаще касаются именно использования русского языка в вывесках, хотя случаи жалоб на вывески латиницей тоже случаются. Интересно, что в Закарпатье, или на Львовщине, например, таких жалоб не фиксировалось.
Первое обращение, которое я расследовала на своей должности, касалось вывески в Одессе выполненной латиницей. Правда, там вопрос был, относительно написания латиницей названия нашего города с двумя буквами «s», — вспоминает Ярослава Витко-Присяжнюк. — Конечно же, это мы можем еще и говорить о том, учитывая то, что у нас в стране война, поэтому граждане довольно триггерно относятся именно к русскому языку в публичном пространстве, а не к любому другому.
Давайте не подыгрывать нашему врагу
Несмотря на пять активных лет разъяснений, обсуждений, дискуссий, многие украинцы до сих пор недостаточно знают о своих обязанностях и правах, не понимают механизмов работы Закона. Даже у граждан с проактивной позицией низкая правовая культура, отмечает Ярослава Витко-Присяжнюк:
Недавно общалась с активисткой из Запорожья, которая спрашивала, что делать с бизнесом, который ведет страницы в социальных сетях на негосударственном языке. И для нее было удивлением узнать, что это нарушение языкового законодательства и за это предусмотрена ответственность.
Но существует и другая реальность. Недавно знакомая продавщица небольшого продуктового магазина рассказала, какие возникают конфликты с некоторыми любителями русского языка.
«Я, вообще-то русскоязычная и могу дать отпор на понятном ему языке доставучему клиенту, который пытается спровоцировать на конфликт, говоря зачем я придуриваюсь и говорю с ним на украинском. А вот напарницу, которая приехала из Винницкой области до слез доводят, начинают говорить, куда она должна ехать со своим языком, на котором здесь никто никогда не говорил».
И к сожалению, с такими «неадекватами» справиться могут только активисты, которые находят грубиянов и после искренней беседы, снимают видео с их извинениями. Вспомним прошлогодний случай на Дерибасовской, когда две женщины устроили ссору с уличными музыкантами, которые пели украинские песни. Тогда, полиция, которая стояла рядом на улице не стала вмешиваться в конфликт.
В Одессу в свое время вкладывались просто невероятное количество денег со стороны рф для того, чтобы распространять здесь русское слово, русскую культуру, русские нарративы, как элемент «русского мира» и для того, чтобы дать почувствовать жителям города себя частью этого русского мира. Когда я слышу о том, что одесситы плохие, и коллаборационисты, и ватники, и так далее, я напоминаю, что все это происходило на средства россотрудничества и российского культурного фонда. Напоминаю о том, как сюда насаждались пророссийские политики, лидеры мнений и ни для кого не секрет, что они получили зарплату из Москвы. О том, как активно здесь распространялась русская культура, как активно популяризировался русский язык даже во времена Независимости. Одессе готовилась роль столицы проекта «Новороссия», и последствия, к сожалению, мы видим сегодня даже на третьем году полномасштабного вторжения.
Впрочем, Ярослава Витко-Присяжнюк верит во все большее распространение и закрепление украинского. Уже сейчас «языковые конфликты» являются признаком столкновения двух миров, того, что люди, так называемого, условно, старого мировоззрения уже неприемлемы для современного общества.
Мы переживаем, вообще, очень интересный исторический период для вашего города, переосмысление. Поэтому, думаю, через пару десятков лет, об этом будут писать в учебниках, в учебниках истории. Главное выстоять эту войну.