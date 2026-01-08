Ключевые моменты:
- Из-за уменьшения пассажиропотока временные коррективы в пригородных и технических поездах.
- Отменены рейсы.
- Альтернативы для совмещения.
Часть поездов в январе и феврале не будет курсировать
Из-за сокращения количества пассажиров в январе-феврале 2026 года на железнодорожных маршрутах через Подольский район Укрзалізниця вводит временные коррективы в движении пригородных и технических поездов.
Отменяются движения поездов:
09, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 января 2026 года
- №6254 Одесса-Главная (10:50) – Подольск (14:42);
- №6274 Подольск (14:44) – Помошная (19:30).
10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 января и 1 февраля 2026 года
№6273 Помошная (06:20) – Подольск (11:27);
- №6257 Подольск (11:29) – Одесса-Главная (15:24);
- №7718 Одесса-Главная – Одесса-Застава-И.
Также читайте: Главное за сутки: удары по энергетике, планы Европы по военному континенту и потере РФ.
Чтобы сохранить транспортное сообщение через Подольск и населенные пункты района, вводится курсирование альтернативных поездов. Пассажирам рекомендуют воспользоваться рейсами:
- №6270 Одесса-Застава-І (03:45) – Подольск (06:56);
- №6272 Подольск (06:58) – Помошная (11:37);
- №6275 Помошная (13:20) – Подольск (18:11);
- №6277 Подольск (18:13) – Одесса-Главная (21:59).
Также читайте: В Одессе запустили два новых бесплатных автобусных маршрута