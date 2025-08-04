Ключевые моменты:

Одесская область входит в пятерку регионов с наибольшим количеством нарушений языкового закона.

Только за шесть месяцев 2025 года Государственной службой по вопросам языка зафиксировано более 2,500 обращений о нарушениях в области.

Статистика нарушений в Одесской области

По данным уполномоченных органов, Одесская область в течение января-июня 2025 года оказалась среди областей с самым высоким уровнем жалоб на нарушение языкового законодательства. Основная часть обращений связана с такими сферами:

пользовательских интерфейсов (36% от общего количества — статья 27 языкового Закона);

обслуживания потребителей (26% — статья 30);

информации для общего ознакомления (22% — статья 28).

Всего же в регионе за этот период было зафиксировано более 2,500 сообщений.

Отмечается, что больше всего нарушений фиксируется в крупных городах области, в частности в Одессе. Госслужба по вопросам языка принимает соответствующие меры, а местные администрации регулярно проводят информационно-разъяснительную работу с субъектами хозяйствования и учреждениями.

Нарушителей языкового законодательства могут привлекать к административной ответственности согласно действующему законодательству Украины. Активный мониторинг ситуации продолжается в постоянном режиме.

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