Ключевые моменты:

Омбудсмен по защите государственного языка получил 2 227 жалоб из разных регионов Украины на несоблюдение норм закона в сфере обслуживания, образования и рекламы.

Из них 339 жалоб поступили из Одесской области, что составило 15% от их общего числа.

Это поставило наш регион на второе место по количеству нарушений, уступив лишь Киеву.

Одесса заняла второе место по числу нарушений языкового закона

В период с июля по сентябрь 2025 года Секретариат Уполномоченного по защите государственного языка получил 2 227 жалоб на нарушения со всей Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Из Одесщины поступило 339 обращений (15% от общего числа) о несоблюдении языковых норм в сферах обслуживания, рекламы, образования, культуры и медицины.

Это поставило наш регион на второе место, уступив лишь Киевской области (870 жалоб — 39%) и обогнав Харьковскую (286 жалоб — 13%).

Четвертое место в этом антирейтинге заняла Днепропетровская область. Там зафиксировано 201 нарушение от граждан (9%).

Отмечается, что в III квартале количество сообщений о нарушении языковых норм выросло 27% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Тогда было составлено 1 633 жалоб.

— Рост количества жалоб означает, что украинцы стали более внимательными к своему праву получать информацию и услуги на государственном языке. Это показатель зрелости общества и одновременно сигнал всем пренебрегающим законом, — отмечают в Офисе омбудсмена.

