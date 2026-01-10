Ключевые моменты:

В 2025 году в Одессе обнаружили около 6 тыс. нарушений языкового законодательства (русскоязычные вывески, объявления, таблички).

Демонтировано более 1700 конструкций.

На следующей неделе дополнительные проверки по каждому району для устранения нарушений.

Российские вывески под ударом

По информации заместителя Одесского городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов совета Аллы Бех, систематически поступают жалобы от жителей по поводу русскоязычных вывесок, объявлений и табличек в городе. Именно поэтому реководители города обсуждали на совещании вопросы соблюдения языкового законодательства в публичных пространствах Одессы.

Стоит отметить, что за 2025 год в городе было выявлено почти 6 тысяч нарушений. Правда, успешно демонтировано всего 1700 русскоязычных рекламных носителей. Также часть владельцев убрали нелегальную рекламу своими силами.

По словам Аллы Бех, на следующей неделе в каждом районе Одессы стартуют дополнительные проверки для выявления и ликвидации нарушений языкового законодательства.

Добавим, что нарушение языкового законодательства влечет за собой штрафы: за первое нарушение предусмотрено от 3400 до 8500 гривен, а за повторное – от 8500 до 11 900 гривен.

Напомним, что Одесский городской совет приглашает одесситов принять участие в 45 курсе всеукраинского проекта «Единые» для изучения украинского языка. Уже 12 января начнутся занятия, которые продлятся 28 дней.

Также читайте: Как русский язык обманом оказался в списке защищенных и почему он до сих пор там.