На территории нацпарка установлены шлагбаумы для предотвращения незаконного проезда транспорта.

Ранее была ликвидирована несанкционированная свалка

Для чего установлены шлагбаумы в НПП «Куяльницкий»

Как сообщили в НПП «Куяльницкий», команда Парка продолжает активно бороться с человеческой халатностью. Важным шагом стала установка второго шлагбаума, который предотвратит незаконный проезд транспорта и поможет избежать дальнейшего засорения территории.

Ранее на этом участке, где часто заезжали транспортные средства, находилась несанкционированная свалка. Она была ликвидирована силами сотрудников парка и экологической организации Go GlobalUA.

Теперь шлагбаум поможет не только ограничить незаконный въезд, но и защитить территорию от дальнейшего разрушения и загрязнения, отметили в парке.

Штрафы не помогли

Напомним, в соответствии с законом №4188-IX, любые транспортные средства (кроме служебных) запрещены на территориях природного заповедного фонда. Это включает джиппинг, мотогонки и квадроциклы. Ранее в Национальном природном парке «Куяльницкий» ввели штрафы для водителей, которые нарушают запреты на въезд в заповедные зоны. Но этого, по всей видимости, оказалось недостаточно.

Необдуманные заезды нарушают экосистему: они уплотняют почву, разрушают растительность и пугают диких животных. На склонах лимана, например, гибнут редкие виды животных, такие как ящерицы и змеи, занесенные в Красную книгу Украины.

«Такие шаги — это не о запретах, а о заботе. Сохранение природы начинается с конкретных действий. И мы, как команда, показываем это собственным примером», — отметили в адиминистрации парка.

Но автомобили и мотоциклы — не единственная проблема, созданная человеком, угрожающая уникальному Куяльницкому лиману. Подробнее о том, что его разрушает, мы рассказывали в материале «Тысячи тонн мусора, незаконные гонки и обмеление: в Одессе ищут способ, как вылечить Куяльник».